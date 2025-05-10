مأساة وإثارة حول العالم.. من حادث مروع في إيران إلى جريمة صادمة في مصر

من إيران إلى مصر، مروراً بتركيا وألمانيا، تسلط الأضواء اليوم على سلسلة من الحوادث التي هزت المجتمعات وتركت صدمات عميقة، ففي محافظة لرستان الإيرانية، سقطت عائلة بأكملها ضحية لحادث مروع داخل بئر عميق، مما أسفر عن مقتل 8 أفراد دفعة واحدة، وفي الإسكندرية، تكتشف طفلة صغيرة جريمة قتل مروعة كانت قد ارتكبتها والدتها بحق والدها، حيث تم دفنه داخل الشقة منذ 8 سنوات، بينما كانت إسطنبول تعيش حالة من القلق إثر إطلاق نار قرب القنصلية الإسرائيلية، تفجرت أخبار محاولة اغتيال تعرض لها وزير الخارجية التركي، وفي ألمانيا، اندلعت أعمال شغب عنيفة داخل مستشفى للأمراض النفسية للمجرمين، وفي سوريا، تصادم مروع بين حافلة وشاحنة أودى بحياة 6 أشخاص، ما الذي يحدث في هذا العالم؟ تعالوا لتكتشفوا التفاصيل المذهلة لهذه الحوادث التي لا تصدق!

مصرع عائلة إيرانية في حادث مأساوي بسقوطها في بئر بمحافظة لرستان

لقي 8 أفراد من عائلة إيرانية حتفهم في حادث مروع بعدما سقطوا في بئر زراعي بعمق 50 مترًا في محافظة لرستان غرب إيران. وأكدت السلطات الإيرانية أمس الجمعة أنه لم ينجُ أي من الضحايا.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي لحظات انتشال الجثث من قاع البئر، بينما تجمع الأهالي في الموقع لمتابعة جهود الإنقاذ.

سقوط اعضای یک خانواده هشت نفری در چاه



در یکی از دلخراش‌ترین حوادث سال‌های اخیر، یک خانواده در بخش کونانی شهرستان کوهدشت، در غم از دست‌دادن ۷ عضو خود به سوگ نشست؛ حادثه‌ای که از نجات یک کودک آغاز شد اما با مرگ دسته‌جمعی پایان یافت. pic.twitter.com/pho1MnM2CR — رکنا (@RoknaPress) May 10, 2025

جريمة صادمة تهز الإسكندرية.. سيدة تقتل زوجها وتدفنه في شقتها منذ 8 سنوات وطفلتها تكشف السر

تحقق نيابة محرم بك الجزئية بمحافظة الإسكندرية في جريمة مروعة تعود وقائعها إلى عام 2017، بعد أن كشفت طفلة تبلغ من العمر 12 عامًا تفاصيل مقتل والدها على يد والدتها وشقيقيها، ودفنه داخل شقة الأسرة لإخفاء الجريمة.

وجاء في بلاغ الطفلة، أن والدها تزوج من والدتها، وهي سيدة مطلقة ولديها طفلان من زواج سابق.

وبحسب روايتها، فقد نشب خلاف حاد بين والدها ووالدتها قبل عدة سنوات، انتهى بقيام والدتها بطعنه حتى الموت، بمساعدة ابنها الأكبر.

وأضافت الطفلة أن المتهمين الثلاثة قاموا بحفر حفرة في أرضية الشقة ودفنوا جثة والدها بها، ثم أعادوا تركيب بلاط الأرضية لإخفاء معالم الجريمة، واستمروا في العيش داخل الشقة دون إثارة الشبهات.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين الثلاثة فور ورود البلاغ، وتم تحرير محضر بالواقعة، فيما أمرت النيابة العامة بسرعة إجراء تحريات المباحث واستكمال التحقيقات.

وأثارت الجريمة حالة من الذهول والغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث شبّهها كثيرون بجرائم “ريا وسكينة” الشهيرة، مشيرين إلى قسوتها ومرور سنوات طويلة دون اكتشافها.

مصر.. محكمة النقض تؤيد حكم الإعدام بحق قاتل “فتاة الشرقية”

أسدلت محكمة النقض المصرية الستار على قضية مقتل الطالبة سلمى بهجت، المعروفة إعلاميًا بـ”فتاة الشرقية”، بتأييد حكم الإعدام شنقًا بحق المتهم إسلام محمد فتحي، وجاء ذلك بعد رفض الطعن المقدم من المتهم على حكم محكمة جنايات الزقازيق، ليصبح الحكم نهائيًا وباتًا.

وتعود تفاصيل الجريمة إلى 8 أغسطس 2022، حيث قتل المتهم الطالبة سلمى بهجت بـ17 طعنة بسكين أمام عقار سكني في مدينة الزقازيق، بعد رفض أسرتها ارتباطه بها.

وأكدت المحكمة صحة الأدلة التي تثبت إدانته، مشيرة إلى سلامة حالته النفسية والعقلية وقت ارتكاب الجريمة، وقد أثار الحكم ارتياح عائلة الضحية والمواطنين الذين اعتبروا القرار “القصاص العادل”، داعين إلى تنفيذ حكم الإعدام سريعًا.

إطلاق نار قرب القنصلية الإسرائيلية في إسطنبول واعتقال مشتبه به

شهد محيط القنصلية الإسرائيلية في مدينة إسطنبول، يوم الجمعة، حادث إطلاق نار أسفر عن اعتقال شخص مشتبه به. ووفقًا لمكتب والي إسطنبول، تم سماع دوي إطلاق النار في المنطقة حوالي الساعة 14:30 بالتوقيت المحلي.

وأكدت السلطات أن التحقيقات الأولية أسفرت عن تحديد هوية مطلق النار، الذي يُدعى “ب.ك.”، حيث تمكنت فرق مديرية مكافحة الإرهاب (TEM) في إسطنبول من إلقاء القبض عليه واحتجازه. ولا تزال التحقيقات القضائية مستمرة للكشف عن تفاصيل الحادث وظروفه.

İstanbul'da bir vatandaş, "İsrail'i ülkemde istemiyorum" diyerek İsrail başkonsolosluğu önünde havaya ateş açtı.



Şahıs, polis memurları tarafından gözaltına alındı. pic.twitter.com/z6DvuHKVLo — Milliyetçi Gazete (@MilliyetciX) May 10, 2025

وزير الخارجية التركي يكشف عن تعرضه لمحاولة اغتيال بتسميمه

كشف وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، عن تعرضه لمحاولة اغتيال بتسميمه بكمية كبيرة من الزرنيخ والزئبق قبل سنوات.

وفي مقابلة تلفزيونية على قناة “24 تي في”، أوضح فيدان أنه تم اكتشاف التسمم من خلال التحاليل الطبية، مشيرًا إلى أن هذه الأحداث تمثل جزءًا من التحديات التي يواجهها.

وأكد فيدان أنه فضل عدم الكشف عن الحادثة في وقت سابق، موضحًا أن مثل هذه المحاولات لن تؤثر على عزيمته في أداء واجبه، وقال: “نحن هنا لخدمة الوطن، سواء حاولوا اغتيالنا جسديًا أو معنويًا”.

وفيما يتعلق بالجهة المسؤولة عن التسميم، امتنع الوزير عن الكشف عن التفاصيل، واكتفى بالقول: “لدينا أعداء في كل مكان، وليس فقط في الداخل.”

وتطرق فيدان أيضًا إلى “حملات التشويه المتعمدة” التي تعرض لها هو وعائلته منذ توليه منصب رئيس جهاز الاستخبارات الوطنية (MIT) في عام 2010، محملاً أحزاب المعارضة والتنظيمات الإرهابية مسؤولية استغلال هذه الحملات لأغراض سياسية.

كما انتقد فيدان استخدام بعض الأطراف لمعلومات تروج لها “مافيا الجريمة المنظمة”، واصفًا ذلك بأنه “أدنى مستوى يمكن الوصول إليه”.

أعمال شغب في مستشفى الأمراض النفسية للمجرمين في ألمانيا

اندلعت اليوم السبت، أعمال شغب في مستشفى الأمراض النفسية للمجرمين بولاية شمال الراين-وستفاليا الألمانية، وفقاً لما ذكرته صحيفة “بيلد”.

ووقع الحادث في مستشفى الطب النفسي الشرعي التابع لبلدية بيدبورغ-هاو، حيث قام خمسة نزلاء كانوا تحت الحراسة بإقامة متاريس داخل المبنى وإشعال النيران.

وعلى الفور، تم إرسال وحدات من القوات الخاصة إلى الموقع للسيطرة على الموقف، وبحسب التحديثات اللاحقة، تمكنت الشرطة من إقناع النزلاء المتمردين بإنهاء مقاومتهم والاستسلام.

وفي الوقت نفسه، لم تتأكد بعد الأنباء التي تشير إلى احتمالية احتجاز النزلاء لرهائن داخل المنشأة الطبية خلال الاضطرابات.

يُذكر أن المستشفى المذكور متخصص في علاج المجرمين الذين يعانون من اضطرابات نفسية وعقلية، وتخضع إدارته لتدابير أمنية مشددة بسبب طبيعة النزلاء الخطيرة.

سوريا.. مقتل 6 أشخاص في حادث اصطدام حافلة ركاب وشاحنة على طريق البادية

لقي 6 أشخاص مصرعهم في حادث مروع على طريق تدمر دير الزور في البادية السورية، حيث اصطدمت حافلة ركاب بشاحنة محملة بالأغنام.

وبحسب مقاطع الفيديو المتداولة، خرجت الحافلة عن الطريق قبل أن تنقلب عدة مرات وتستقر على جانب الطريق، كما أظهرت الصور نفوق بعض الأغنام التي كانت محملة في الشاحنة.

ويُعد طريق تدمر-دير الزور، الذي يبلغ طوله نحو 200 كيلومتر، طريقًا ضيقًا ذو اتجاهين مما يزيد من خطر وقوع الحوادث.

وتشهد هذه الطرق، خاصة في ساعات الليل، حوادث متكررة نتيجة تصادم المركبات مع قطعان الأغنام التي تعبر الطريق فجأة في غياب الإنارة.

يذكر أن هذا الطريق شهد أعمال توسعة عام 1997، شملت أيضًا طريق تدمر-دمشق.

تونس.. وفاة مغني الراب “كافون” عن عمر ناهز 43 عامًا

أعلن مصدر رسمي بوزارة الشؤون الثقافية في تونس عن وفاة مغني الراب أحمد العبيدي الشهير بـ “كافون” عن عمر يناهز 43 عامًا، بعد معاناة طويلة مع المرض.

يعد “كافون” من أبرز مغني الراب في تونس بعد ثورة 2011، واشتهر بأغنيته “حوماني” التي شارك فيها مع المغني محمد أمين الحمزاوي، حيث أثرت موسيقاه في جيل الشباب وأحلامهم، خصوصًا في الأحياء الشعبية، كما مزج بين الراب والريڨي بنكهة تونسية، مقدّمًا أعمالًا لاقت صدى واسعًا على يوتيوب مثل “معليش”، “شق شق”، و”شبيني وبينك”.

إلى جانب مسيرته الموسيقية، خاض كافون تجربة التمثيل في السينما والتلفزيون، وكان آخر ظهور درامي له في مسلسل “رقوج الكنز” في رمضان 2025