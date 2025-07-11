مأساة وحوادث بارزة من ميانمار إلى أوروبا!

شهدت عدة دول أحداثاً مروعة ومؤلمة، ففي ميانمار، قُتل 23 شخصاً في هجوم استهدف ديراً بمنطقة ساجينغ، بينما لقي 5 أشخاص مصرعهم في حادث سير مروع في سلطنة عمان، وفي مصر، حذر القبطان محمد نور من تهديدات جديدة للأمن القومي على خلفية دعوات لإطفاء الأنوار في “حملة مفاصل”، كما رحل الفنان المصري إسماعيل العجيلي، في حين تعرضت الهند لصدمة بعد مقتل لاعبة التنس رادهيكا ياداف برصاص والدها، وفي العراق، تم إصدار أحكام بالإعدام ضد 245 متاجراً دولياً بالمخدرات، بينما تجدد الحريق في “سنترال رمسيس” بالقاهرة، من جهة أخرى، اشتعل يخت فاخر في فرنسا، بينما ارتفعت حالات الغرق في مياهها بسبب موجة حر قاتلة، وفي الجزائر، طالبت الحكومة بحماية أكبر لرعاياها بعد جريمة قتل في ألمانيا، وأخيراً، نجحت السلطات المغربية في إحباط محاولة تسلل لأكثر من 200 مهاجر غير نظامي، في الوقت نفسه، رفض رئيس كوريا الجنوبية السابق المثول أمام محققي قضية “الأحكام العرفية”.

مجزرة في ميانمار.. مقتل 23 شخصاً بينهم 4 أطفال في هجوم على دير بمنطقة ساجينغ

قُتل 23 شخصاً على الأقل، بينهم أربعة أطفال، في هجوم استهدف ديراً في إحدى قرى منطقة ساجينغ بوسط ميانمار، وفق ما أفاد به شهود عيان الجمعة.

وقال هلاينغ بوا، رئيس إدارة الشعب في ساجينغ، وهي جماعة مؤيدة للديمقراطية تدير أجزاء من المنطقة، إن الدير تعرّض للقصف في الساعات الأولى من الصباح، مشيراً إلى أن المبنى كان يأوي نحو 200 شخص نزحوا جراء المعارك بين الجيش والقوات المؤيدة للديمقراطية في المنطقة.

وتشهد ميانمار اضطرابات واسعة منذ أن أطاح الجيش بالحكومة المدنية المنتخبة في انقلاب عام 2021، ما أثار احتجاجات عنيفة وحرباً أهلية متصاعدة.

وكانت السلطات قد أعلنت في وقت سابق وقفاً مؤقتاً لإطلاق النار عقب زلزال مدمر بلغت شدته 7.7 درجة ضرب مدينة ساغاينغ في 28 مارس الماضي، وذلك بهدف تسهيل جهود الإغاثة وإعادة الإعمار، بالتزامن مع خطوات مماثلة أعلنتها فصائل مسلحة مناهضة للمجلس العسكري.

سلطنة عمان.. مصرع 5 أشخاص بينهم 3 إماراتيين في حادث سير مروع بظفار

أعلنت شرطة سلطنة عمان عن وقوع حادث مروري مأساوي صباح الجمعة، أسفر عن وفاة خمسة أشخاص، بينهم ثلاثة مواطنين إماراتيين، نتيجة تصادم بين ثلاث مركبات على طريق السلطان سعيد بن تيمور، بعد ولاية مقشن في محافظة ظفار.

وبحسب بيان الشرطة، وقع الحادث في تمام الساعة السابعة صباحاً، وأسفر أيضاً عن إصابة 11 شخصاً آخرين بإصابات متفاوتة، من بينهم 9 إماراتيين بينهم 5 أطفال، بالإضافة إلى عمانيين اثنين.

وسارعت فرق الإنقاذ إلى موقع الحادث، حيث تم نقل جثامين الضحايا بواسطة طيران الشرطة إلى مستشفى ثمريت، وفق ما ذكرته وسائل إعلام محلية.

وأشارت المصادر إلى أن التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة ملابسات التصادم، وسط تحذيرات من خطورة الط

ريق الذي يربط ولايات ظفار بالمناطق الحدودية.

القبطان محمد نور يحذر من “حملة مفاصل” في 15 يوليو: تهديد للأمن القومي ومخطط لزعزعة استقرار مصر

حذّر القبطان المصري محمد نور، الخبير في مجال النقل البحري والطاقة، من الدعوات المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لإطفاء الأنوار يوم 15 يوليو الجاري، فيما يُعرف بـ”حملة مفاصل”، معتبراً أنها تشكل تهديداً خطيراً على الأمن القومي المصري.

وقال نور عبر حساباته الرسمية إن الحملة التي تدعو لفصل الكهرباء عن المنازل والمؤسسات من الساعة 8 صباحاً حتى 9:30 مساءً، قد تؤدي إلى تعطيل كاميرات المراقبة الأمنية، ووقوع أعطال في المنشآت الصناعية، فضلاً عن احتمالات حدوث حرائق أو انفجارات في مواقع حساسة، وفتح المجال أمام أعمال تخريبية.

وأكد أن “هذه الحملة قد تكون جزءاً من مخطط أكبر يستهدف زعزعة الاستقرار الداخلي”، داعياً المواطنين إلى عدم الانسياق وراء مثل هذه الدعوات التي “تضر بالمصلحة الوطنية وتفتح ثغرات خطيرة أمام من يسعون لضرب البلاد من الداخل”.

وفي سياق متصل، أثارت تصريحات سابقة لنور جدلاً واسعاً، إذ تحدث في مقطع مصوّر عن “حركة غير طبيعية للأمواج في البحر المتوسط”، واصفاً الظواهر التي رصدها بأنها “بفعل فاعل”، ومحذراً من احتمال وجود “نشاطات مريبة تحت سطح البحر”.

من جهتها، نفت جهات علمية مصرية هذه المزاعم، حيث أكدت الدكتورة عبير منير، رئيسة المعهد القومي لعلوم البحار في الإسكندرية، أن أجهزة رصد منسوب البحر لم تسجّل أي مؤشرات غير طبيعية أو أنشطة زلزالية في البحر المتوسط، مشددة على أن العمل يتم بالتنسيق مع الشبكة الدولية للإنذار المبكر.

يشار إلى أن القبطان محمد نور الدين يُعد من أبرز الخبراء المصريين في مجال النقل البحري، ويمتلك خبرة واسعة في عمليات ناقلات النفط العملاقة، ويشغل حالياً منصباً قيادياً بإحدى الشركات العالمية الكبرى المتخصصة في هذا القطاع.

رحيل الفنانة المصرية شروق بعد مسيرة فنية امتدت لعقود

توفيت الفنانة المصرية شروق، بعد مشوار فني طويل امتد منذ ثمانينيات القرن الماضي، شاركت خلاله في عدد من أبرز الأعمال السينمائية والدرامية التي تركت بصمة لدى الجمهور المصري والعربي.

وبدأت شروق مسيرتها الفنية عقب تخرجها من كلية الزراعة، ولفتت الأنظار بأدوارها الثانوية المؤثرة في أفلام شهيرة، قبل أن تتجه إلى الدراما التلفزيونية في منتصف التسعينيات، حيث حققت حضوراً مميزاً بأدائها الهادئ والصادق.

ومن أبرز مشاركاتها التلفزيونية مسلسل “يوميات ونيس”، و”قضية رأي عام”، إلى جانب “راجل وست ستات”، بينما كانت آخر أعمالها السينمائية فيلم “نص يوم” عام 2021، الذي اختتمت به مسيرتها الفنية.

وعرفت الراحلة بتعاونها في بداياتها مع عدد من نجوم الكوميديا، بينهم محمد هنيدي، حيث شاركت في عدد من الأفلام التي رسخت اسمها بين جمهور السينما المصرية.

مصر.. الأمن يوجه سلسلة ضربات قوية لتجار المخدرات في عدة محافظات

كثّفت أجهزة الأمن المصرية حملاتها ضد تجارة المخدرات، ووجهت خلال الأيام الماضية سلسلة ضربات استباقية لبؤر إجرامية تضم عناصر شديدة الخطورة، ما أسفر عن ضبط كميات ضخمة من المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة في عدة محافظات.

وذكرت وزارة الداخلية، في بيان الجمعة، أن معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية كشفت عن محاولات جلب كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة تمهيدًا للاتجار بها، مضيفة أنه تم استهداف هذه العصابات وضبط عناصرها وبحوزتهم أكثر من 401 كيلوغرام من المواد المخدرة المتنوعة (حشيش، هيدرو، شابو)، إضافة إلى 27 ألف قرص مخدر.

كما ضبطت القوات 38 قطعة سلاح ناري، من بينها 35 فرد خرطوش، وبندقية آلية وبندقية خرطوش وطبنجة، وبلغت القيمة المالية للمضبوطات المخدرة أكثر من 40 مليون جنيه.

وجاءت هذه الضربة بعد يومين من عملية نوعية أخرى أعلنت خلالها وزارة الداخلية ضبط 200 كيلوغرام من الهيروين والحشيش، و22 ألف قرص كبتاغون، بحوزة عنصرين جنائيين شديدي الخطورة، إلى جانب 3 بنادق نارية و3 سيارات.

وفي تطور سابق الأسبوع الماضي، أعلنت الداخلية عن إحباط محاولة تهريب 400 ألف قرص كبتاغون تُقدّر قيمتها بأكثر من نصف مليار جنيه، بعد تتبع عصابة إجرامية شديدة الخطورة جلبت الشحنة من خارج البلاد لتهريبها لإحدى الدول.

وتأتي هذه الحملات ضمن استراتيجية وزارة الداخلية لتجفيف منابع تجارة المخدرات وملاحقة المتورطين في تصنيعها وتهريبها عبر الحدود والمحافظات.

تحذير عاجل من هيئة الدواء المصرية بشأن عبوات مغشوشة من “أوتريفين للكبار”

أصدرت هيئة الدواء المصرية تحذيرًا عاجلًا للمواطنين بشأن تداول عبوات مغشوشة من المستحضر الدوائي الشهير Otrivin Adults Nasal Drops 0.1% Solution، المخصص لعلاج احتقان الأنف لدى البالغين، محذّرة من مخاطر صحية جسيمة قد تنجم عن استخدامها.

وذكرت الهيئة في منشور رسمي أن التحذير يخص تشغيلة محددة تحمل رقم TX7F، والمُنتجة من قبل شركة GSK، حيث كشفت مراجعات الشركة المصنعة عن وجود عبوات غير مطابقة للمواصفات القياسية ضمن الكميات المتداولة في الأسواق المحلية.

وبناء على هذا الاكتشاف، أصدرت الهيئة تعليمات فورية بوقف تداول هذه التشغيلة في جميع الصيدليات ومخازن توزيع الأدوية، وبدء إجراءات ضبط وتحريز العبوات المشبوهة بالتعاون مع الجهات الرقابية المعنية.

وشددت الهيئة على ضرورة التزام جميع الصيدليات وموزعي الأدوية بضرورة التحقق من التشغيلات المتوفرة لديهم، والتأكد من عدم وجود عبوات من التشغيلة المحظورة، حرصًا على سلامة المواطنين.

كما دعت هيئة الدواء المصرية إلى التواصل الفوري مع الإدارة المركزية للشئون الصيدلية في حال العثور على أي عبوات تنتمي للتشغيلة TX7F، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تسربها إلى أيدي المستهلكين.

ويأتي هذا التحذير في سياق تحركات رقابية متصاعدة تهدف إلى مواجهة تداول مستحضرات دوائية غير مطابقة أو مجهولة المصدر، والتي قد تُعرّض حياة المواطنين للخطر.

رحيل إسماعيل العجيلي.. حامل راية التراث السوري إلى المحافل الدولية

نعت الأوساط الفنية والثقافية في سوريا الفنان إسماعيل العجيلي، مؤسس “فرقة الرقة للفنون الشعبية”، الذي توفي الأربعاء عن عمر ناهز 76 عاماً، بعد مسيرة فنية امتدت لأكثر من خمسة عقود كان فيها أحد أبرز حماة التراث الشعبي السوري ومروّجيه على الساحة الدولية.

العجيلي، المولود في مدينة الرقة عام 1949، جمع في مسيرته بين الاحتراف الفني والانتماء العميق للهوية الوطنية، مجسّداً عبر فرقته الغنائية والراقصة إرث البادية السورية وتنوعاتها الثقافية ضمن قالب فني عصري.

أسس “فرقة الرقة” عام 1968، لتصبح لاحقاً من أبرز الفرق الفلكلورية في البلاد، وتشارك في مهرجانات دولية وعربية بالتعاون مع وزارتي الثقافة والسياحة، حاملة التراث السوري إلى عواصم العالم.

رغم توقف نشاط الفرقة خلال سنوات الحرب، أعاد العجيلي إحياءها بعد سقوط نظام الأسد، لتعود إلى المسرح السوري وتحيي عروضاً في دمشق واللاذقية وطرطوس وحمص وحماة والسويداء.

ووفق صحيفة “الوطن”، تعاون الراحل مع عدد من كبار الفنانين في العالم العربي، منهم زكي ناصيف، إيلي شويري، شربل روحانا، إحسان المنذر، سمير كويفاتي، ميادة بسيليس، غسان صليبا، إلياس كرم، وعلي حليحل.

من أبرز أعماله الفنية مع الفرقة: قمر على الشرق، ليل البوادي، قصر البنات، عرس الصبايا، عرس الغيوم، وصيد الحباري، والتي عكست ملامح البيئة السورية بموسيقاها وحركتها المسرحية.

مثّلت الفرقة سوريا في محافل دولية عدة، ونالت جوائز مرموقة أبرزها جائزة مهرجان “الأسفار والسياحة العالمية” في مدريد (1985)، باريس (1987)، لندن (1988)، وميلانو (1989)، فضلاً عن مشاركات متميزة في دول عربية وأوروبية وأمريكية.

برحيل إسماعيل العجيلي، يفقد المشهد الثقافي السوري أحد أبرز رموزه، وصوتاً فنيّاً حمل التراث من البادية إلى العالم.

مصرع لاعبة التنس رادهيكا ياداف برصاص والدها في جريمة هزت الهند

لقيت لاعبة التنس الهندية الشابة رادهيكا ياداف مصرعها، بعد أن أطلق والدها ديباك ياداف النار عليها داخل منزل العائلة، في حادثة مروعة أثارت صدمة واسعة في الأوساط الرياضية والاجتماعية بالهند.

وبحسب ما نقلته صحيفة The Times of India، أطلق الجاني خمس رصاصات على ابنته البالغة من العمر 25 عاماً أثناء إعدادها وجبة الإفطار، أصابت ثلاث منها ظهرها، مما أدى إلى سقوطها مضرجة بدمائها. وقد سارعت والدتها وعمها إلى نقلها للمستشفى، إلا أن الأطباء لم يتمكنوا من إنقاذ حياتها.

وألقت الشرطة القبض على ديباك ياداف، الذي اعترف بجريمته، مشيراً خلال التحقيقات إلى أن دوافعه تعود لضغوط نفسية نتيجة تعليقات ساخرة من سكان قريته “وزير أباد”، الذين اتهموه بالاعتماد على نجاح ابنته مادياً، ووصلت الاتهامات حد التشكيك في أخلاقها.

وكشف الجاني أنه طلب مراراً من رادهيكا إغلاق أكاديميتها الخاصة بالتنس، غير أنها رفضت، ما فاقم التوترات داخل الأسرة. كما أشارت الشرطة إلى أن نشاط الضحية على وسائل التواصل الاجتماعي ومشاركتها في مقاطع موسيقية شكّل مصدر خلاف إضافي.

وكانت رادهيكا من أبرز لاعبات التنس في فئة الشباب، وسبق أن تصدّرت التصنيف العالمي للاتحاد الدولي للتنس عام 1999، قبل أن تُصاب وتتحوّل لاحقاً إلى مجال التدريب الرياضي.

في سابقة هي الأولى من نوعها.. العراق يصدر 245 حكماً بالإعدام بحق متاجرين دوليين بالمخدرات

أعلنت وزارة الداخلية العراقية إصدار 245 حكماً بالإعدام بحق متاجرين دوليين بالمخدرات، في خطوة تعد سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ العراق، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لمكافحة تجارة وتعاطي المخدرات.

وقال المتحدث باسم المديرية العامة لشؤون المخدرات، حسين التميمي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن الجهات الأمنية تمكنت خلال الأعوام 2023 و2024 و2025 من ضبط أكثر من 12 طناً و700 كيلوغرام من مختلف المواد المخدرة.

وأضاف التميمي أن المحاكم المختصة في مجلس القضاء أصدرت أحكاماً بالإعدام ضد 245 متاجراً دولياً بالمخدرات، وفقاً لأحكام المادة 27 من قانون المخدرات، بالإضافة إلى أحكام بالسجن المؤبد ضد 955 متاجراً محلياً.

وأشار إلى أن هذه الإنجازات خلال ثلاث سنوات فقط، تعدّ أكبر وأسرع من كافة الجهود التي تحققت في ملف مكافحة المخدرات منذ عام 2003 وحتى تشكيل الحكومة الحالية.

وأكد التميمي أن المديرية العامة لشؤون المخدرات تمكنت من تفكيك شبكات كبيرة على المستويين المحلي والدولي تشكل خطراً كبيراً على المجتمع العراقي، عبر عمليات استخبارية ونوعية ورصد أساليب متطورة في مجال مكافحة المخدرات.

ويحتل العراق حالياً المرتبة الثالثة عالمياً في مكافحة المخدرات، حسب تصنيفات دولية، مما يعكس جدية التزام الدولة بمحاربة هذه الظاهرة.

تجدد الحريق في “سنترال رمسيس” وسط القاهرة بعد ساعات من التبريد

اندلعت النيران مجددًا، مساء الخميس، في مبنى “سنترال رمسيس” وسط العاصمة المصرية القاهرة، بعد ساعات فقط من انتهاء عمليات تبريد أعقبت الحريق الكبير الذي شهده المبنى يوم الإثنين الماضي، بحسب ما أوردته وسائل إعلام محلية.

وأكدت المصادر أن الحريق الأخير، الذي وُصف بالمحدود، تمّت السيطرة عليه بسرعة دون تسجيل إصابات جديدة، فيما لم تُعرف بعد أسبابه أو ما إذا كان مرتبطًا بالحريق السابق.

وكانت النيابة العامة قد أعلنت، الثلاثاء، تلقيها بلاغًا من قسم شرطة الأزبكية بشأن اندلاع حريق ضخم في المبنى الرئيسي لسنترال رمسيس، المؤلف من 11 طابقًا، إضافة إلى المبنى الملحق المخصص للاتصالات الدولية المكوّن من 6 طوابق.

في السياق، وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحسب ما أكده رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، بتشكيل لجنة متخصصة للوقوف على أسباب الحريق، مشددًا على ضرورة سرعة استعادة الخدمات الحيوية التي يقدمها السنترال، وضمان عودتها إلى مستوياتها الطبيعية في أقرب وقت.

من جانبها، أعلنت الشركة المصرية للاتصالات سابقًا عن انقطاع جزئي لخدمات الإنترنت والاتصالات الأرضية في عدد من مناطق القاهرة والجيزة، نتيجة لتلف عدد من الكابلات الرئيسية داخل السنترال، ما تسبب بتعطل الخدمة خصوصًا في وسط العاصمة.

وتوجّه رئيس الشركة المصرية للاتصالات، المهندس محمد نصر الدين، فور وقوع الحريق إلى موقع الحادث برفقة عدد من قيادات الشركة، لمتابعة الوضع ميدانيًا، والوقوف على حجم الأضرار الفنية.

ورغم السيطرة على الحريقين، لم تُعلن الجهات المعنية حتى الآن عن السبب المباشر لاشتعال النيران، في وقت رجّحت فيه مصادر داخل الشركة أن تكون بداية الحريق قد انطلقت من أحد المكاتب الإدارية، قبل أن تمتد إلى أماكن أخرى من المبنى.

فرنسا.. حريق يلتهم يختاً فاخراً في ميناء سان تروبيه وسط مخاوف من غرقه

اندلع حريق كبير في يخت فاخر بطول يتجاوز 40 متراً في ميناء سان تروبيه الشهير على البحر المتوسط، مساء الخميس، دون تسجيل إصابات حتى الآن، في حادث لا تزال أسبابه مجهولة، بحسب ما أفادت به وكالة “فرانس برس” نقلاً عن إدارة الإطفاء المحلية.

اليخت المعروف باسم Sea Lady II، والذي كان راسياً في الميناء القديم للمنتجع الفرنسي الفاخر، اشتعلت فيه النيران بعيد الساعة 20:15 بالتوقيت المحلي (21:15 بتوقيت موسكو)، فيما هرعت فرق الإطفاء إلى المكان على الفور.

وقال متحدث باسم خدمات الطوارئ: “تم إبعاد اليخوت المجاورة وتم وضع حواجز عائمة لمنع تسرب الملوثات إلى البحر”، مضيفاً أن “غرق اليخت المحترق مرجّح” بفعل الأضرار الكبيرة التي لحقت به.

وشارك في عملية الإطفاء نحو 30 رجل إطفاء مدعومين بأربع سيارات، في محاولة للسيطرة على الحريق ومنع انتشاره.

ويُعد اليخت Sea Lady II من اليخوت الفاخرة التي تحمل العلم المالطي، وقد بُني عام 1986 وخضع لعملية تجديد كاملة في عام 2024. اليخت متاح للإيجار مقابل 80 ألف يورو أسبوعياً، ويتسع لما يصل إلى 10 ركاب في خمس كبائن فاخرة، بالإضافة إلى طاقم مؤلف من 8 أفراد.

السلطات لم تعلن حتى الآن عن سبب اندلاع الحريق، فيما تجري تحقيقات لتحديد ملابسات الحادث.

فرنسا.. ارتفاع حاد في وفيات الغرق بنسبة 58% خلال موجة الحر

سجّلت فرنسا زيادة مقلقة في عدد وفيات الغرق خلال شهر يونيو، حيث أعلنت هيئة الصحة العامة الفرنسية اليوم الجمعة عن مصرع أكثر من 100 شخص غرقًا بين 1 يونيو و2 يوليو 2025، ما يمثل ارتفاعًا بنسبة 58% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ووفق بيان الهيئة، فقد تم تسجيل 429 حالة غرق خلال هذه الفترة، أي بزيادة بلغت 95% عن العام الماضي، مشيرة إلى أن هذا الارتفاع يتزامن مع موجة حر غير معتادة ضربت البلاد في النصف الثاني من يونيو، ودَفعت عددًا كبيرًا من السكان للتوجه إلى الشواطئ والمسابح للتهدئة، ما زاد من مخاطر الحوادث.

وشملت موجة الحر، التي استمرت لعشرة أيام وانتهت في 2 يوليو، مناطق واسعة من أوروبا، وقال العلماء إنها تسببت في وفاة 2300 شخص لأسباب مرتبطة بدرجات الحرارة المرتفعة في 12 مدينة أوروبية.

وتحذّر الجهات الصحية في فرنسا من تكرار هذه السيناريوهات مع ازدياد حدة التغير المناخي وتواتر موجات الحر، مؤكدة على ضرورة تعزيز التوعية حول السلامة في المياه، خاصة في أوقات الذروة المناخية.

الجزائر تطالب برفع مستوى حماية رعاياها في ألمانيا بعد مقتل رحمة عياط في جريمة مروعة

دعت الجزائر إلى تعزيز الإجراءات الأمنية لحماية أفراد جاليتها في ألمانيا، عقب الجريمة التي راحت ضحيتها الشابة رحمة عياط، البالغة من العمر 26 عاماً، والتي قُتلت طعناً داخل شقتها في بلدة أرنوم جنوب مدينة هانوفر الألمانية.

وفي بيان رسمي، أعلنت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية أن سفيان شايب، كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، استدعى سفير ألمانيا في الجزائر، جورج فلسهايم، لبحث هذه الجريمة “المروعة” التي أثارت صدمة واسعة داخل أوساط الجالية الجزائرية المقيمة في ألمانيا.

وأوضح البيان أن اللقاء تناول سبل تعزيز الشراكة الجزائرية-الألمانية، خصوصاً في مجال التعاون القنصلي، وشدد شايب على “أهمية تعزيز الإجراءات الكفيلة بضمان أمن وسلامة الجالية الجزائرية” على ضوء الحادث الأخير.

وتعود تفاصيل الجريمة إلى صباح يوم الجمعة الماضي، حيث تعرضت رحمة عياط، المنحدرة من مدينة وهران، إلى طعنات قاتلة في الصدر والكتف داخل مسكنها في حي سكني هادئ، بحسب ما نقلته صحيفة الخبر الجزائرية. وأكدت الصحيفة أن الطعنات كانت متكررة وبالغة، وأدت إلى وفاتها بعد دقائق من وصول فرق الإسعاف.

وأفادت مصادر إعلامية بأن الشرطة الألمانية ألقت القبض على رجل يبلغ من العمر 31 عاماً على ذمة التحقيق، من دون توجيه تهم رسمية حتى الآن، فيما تتصاعد الشكوك في أوساط الجالية الجزائرية بأن الحادث يحمل دوافع عنصرية.

الحادثة أثارت موجة من الحزن والغضب داخل الجالية، التي سارعت إلى المطالبة بكشف ملابسات الجريمة، وتوفير حماية أكبر للرعايا الجزائريين، خصوصاً النساء العاملات والمقيمات بمفردهن.

وتترقب عائلة الضحية في الجزائر تقدم التحقيقات، وسط مطالبات رسمية وشعبية بمعاقبة الجاني وكشف ملابسات الجريمة بشكل شفاف.

إحباط محاولة تسلل جماعي لأكثر من 200 مهاجر غير نظامي في مدينة العيون جنوب المغرب

أحبطت السلطات المحلية بمدينة العيون المغربية، بدعم من عناصر الدرك الملكي، محاولة تسلل جماعي لأكثر من 200 مهاجر غير نظامي كانوا يسعون لاجتياز المدخل الشرقي للمدينة، ضمن عملية وصفت بأنها من أكبر محاولات التسلل خلال الفترة الأخيرة.

وبحسب ما أفادت به وسائل إعلام مغربية، فإن العملية نُفذت عقب تلقي السلطات الأمنية إشعاراً بوجود تحركات مشبوهة في محيط المدينة، ما دفع فرق المراقبة إلى التحرك الفوري وضبط مجموعات من المهاجرين، من بينهم أفارقة من دول جنوب الصحراء ومغاربة، بينهم نساء وقاصرون، وسط شبهات بتعرضهم لعملية احتيال من قبل شبكات لتهريب البشر.

جرى نقل الموقوفين إلى مركز استقبال المهاجرين عند المدخل الشمالي للعيون، حيث تلقوا مساعدات أولية، فيما تم فتح تحقيق رسمي تحت إشراف النيابة العامة لتحديد ظروف تجميعهم وكشف هوية المنظمين المحتملين للعملية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز جهود السلطات المغربية في مكافحة الهجرة غير النظامية وشبكات التهريب، لا سيما في المناطق الجنوبية للمملكة التي تُعد ممرًا رئيسيًا نحو السواحل الأوروبية، خاصة باتجاه جزر الكناري الإسبانية.

رئيس كوريا الجنوبية السابق يرفض المثول أمام محققي قضية “الأحكام العرفية” لأسباب صحية

رفض الرئيس الكوري الجنوبي السابق يون سوك يول المثول أمام محققي الادعاء الخاص اليوم الجمعة، على خلفية التحقيق في محاولته فرض الأحكام العرفية خلال ديسمبر الماضي، في خطوة اعتبرها مراقبون تصعيدًا في المواجهة القانونية الجارية.

وأكد فريق الادعاء الخاص بقيادة جو أون سوك تلقيه إخطارًا رسميًا من مركز احتجاز سيئول، حيث يُحتجز يون منذ فجر الخميس، يفيد بتغيبه عن جلسة التحقيق المقررة عند الثانية بعد الظهر، مبررًا ذلك بأسباب صحية.

وكانت محكمة كورية جنوبية قد أيدت، يوم الخميس، قرار إعادة اعتقال الرئيس السابق، بعد قبولها ادعاءات الادعاء الخاص بوجود مخاوف من احتمال إتلاف الأدلة المتعلقة بمحاولة فرض الأحكام العرفية، وهي القضية التي أثارت جدلًا واسعًا في البلاد.

يون كان قد أُفرج عنه مؤقتًا في مارس الماضي بعد أن أبطلت محكمة سول المركزية أمر توقيفه السابق الصادر في يناير، ما سمح له بخوض محاكمته وهو خارج السجن، قبل أن تعاد إجراءات توقيفه هذا الأسبوع إثر مستجدات في مسار التحقيق.

اتفاق فرنسي بريطاني جديد لإعادة المهاجرين ضمن خطة “دخول واحد وخروج واحد”

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عن اتفاق مشترك لإطلاق مشروع تجريبي لإعادة المهاجرين الذين يصلون إلى البلدين، في خطوة اعتُبرت تحولًا لافتًا في سياسة الهجرة بين الجانبين.

الاتفاق، الذي أُعلن عنه في ختام زيارة دولة استمرت ثلاثة أيام لماكرون إلى المملكة المتحدة، يتضمن آلية جديدة تُعرف باسم “دخول واحد وخروج واحد”، تقضي بترحيل المهاجرين غير الموثقين القادمين عبر القنال الإنجليزي على متن قوارب صغيرة إلى فرنسا، مقابل استقبال لندن لعدد مساوٍ من طالبي اللجوء الذين يملكون صلات عائلية بالمملكة المتحدة.

وقال ستارمر خلال مؤتمر صحافي مشترك: “يسعدني أن أعلن عن مشروع تجريبي رائد في مجال إعادة المهاجرين”، موضحًا أنه “للمرة الأولى سيتم احتجاز من يصلون عبر القوارب الصغيرة وإعادتهم إلى فرنسا بسرعة، ما سيبعث برسالة رادعة إلى من يفكرون في القيام بالرحلة نفسها”.

وأشار الجانبان إلى أن الخطة ستخضع لتدقيق قانوني مسبق بشفافية كاملة وبالتنسيق مع المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وهو ما قد يؤخر التنفيذ الفعلي للمشروع.

وبحسب مصادر حكومية بريطانية، تأمل لندن بترحيل نحو 50 مهاجرًا أسبوعيًا، أي ما يعادل نحو 2600 شخص سنويًا، وهو عدد لا يمثل إلا جزءًا يسيرًا من أكثر من 35 ألف مهاجر وصلوا إلى البلاد العام الماضي.

ويأتي الاتفاق في إطار سعي حكومة حزب العمال الجديدة إلى ضبط مستويات الهجرة، التي باتت من القضايا الساخنة في الساحة السياسية البريطانية، خصوصًا في ظل صعود حزب الإصلاح الشعبوي بقيادة نايجل فاراج، لكن أصواتًا معارضة داخل الحزب، مثل النائب فابيان هاملتون، شككت في جدوى الخطة وقدرتها على تقديم حل فعّال للأزمة، الاتفاق شمل أيضًا توقيع تفاهمات أخرى في مجالات الدفاع، التعاون النووي، ودعم أوكرانيا، وسط حديث عن ترتيبات أوروبية في حال تم التوصل إلى وقف إطلاق نار شرق القارة.

تحقيق يكشف عن فضيحة تهريب الأطفال المهاجرين في الولايات المتحدة ويضع ترامب في موقف حرج

كشفت تقارير إعلامية مؤخراً عن شبكة معقدة لاستغلال الأطفال المهاجرين في الولايات المتحدة، مما يضع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في موقف حرج بشأن سياسات الهجرة خلال فترة توليه الرئاسة.

التحقيقات تبرز التفاصيل الصادمة حول اختفاء مئات الآلاف من الأطفال المهاجرين الذين تم تهريبهم أو إساءة معاملتهم تحت غطاء السياسات المترنحة على الحدود.

وفقاً لتصريحات توم هومان، المنسق الفيدرالي السابق، فإن عمليات تهريب الأطفال كانت تحدث على نطاق واسع دون رقابة كافية في فترة ما قبل تولي ترامب منصبه.

كما سلطت التحقيقات الضوء على استغلال الأطفال في قضايا تتعلق بالاستغلال وعمالة الأطفال في المخيمات التابعة للحدود، مع غياب أي إجراءات قانونية فعالة لرصد وتوثيق هوية الأطفال وكفلائهم.

هذا وبين عامي 2019 و2023، تم احتجاز 448 ألف طفل مهاجر غير مصحوب بذويهم على الحدود الأمريكية، بعض هؤلاء الأطفال، الذين كان عمرهم أقل من خمس سنوات، حملوا أرقام هواتف مكتوبة على أجسادهم كأثر وحيد يربطهم بعائلاتهم، وقد كشفت التحقيقات أن معظم هذه المعلومات كانت مزيفة، وأن الأطفال تم تسليمهم إلى عصابات تهريب تعمل في الولايات المتحدة.

كما سلط التحقيق الضوء على كيفية استغلال عصابات التهريب لضعف النظام على الحدود، حيث كانت سلطات الجمارك وحماية الحدود الأمريكية عاجزة عن التعامل مع المهاجرين غير المصحوبين، تم استخدام شهادات ميلاد مزيفة ووثائق مزورة في عمليات تهريب الأطفال عبر الحدود، إذ كانت الشركات الخاصة المكلفة بإعادة توطينهم لا تتحقق من هويات الكفلاء، مما أتاح لهذه العصابات التحكم في مصير الأطفال.

إدارة ترامب، التي تولت السلطة في يناير 2023، اعتمدت إجراءات أكثر صرامة للتعامل مع هذه القضية، مثل فرض متطلبات أكثر تشديداً على الكفلاء لضمان حماية الأطفال، بما في ذلك فحص الحمض النووي والتأكد من صحة وثائق الهوية، ورغم ذلك، تعرض ترامب لانتقادات حادة بشأن سياسات الهجرة التي أسهمت في تفاقم الوضع، حيث أكدت التقارير أن 233 ألف طفل في عهد إدارة ترامب لم يصدر لهم أي أوراق رسمية من قبل هيئة الهجرة والجمارك (ICE).

وكشفت الوثائق الصادرة عن هيئة الهجرة والجمارك عن فضائح تتعلق بالإساءة للأطفال في مراكز الاحتجاز، حيث تم العثور على أطفال يعملون في مزارع ومسالخ في ظروف قاسية، فيما تعرض آخرون للاتجار والعمالة القسرية، كما أظهرت التحقيقات تعرض الأطفال للابتزاز من قبل العصابات، بينما كانت السلطات الفيدرالية تتنصل من المسؤولية.

وفي مارس 2023، أعلن مكتب المفتش العام لوزارة الأمن الداخلي أن هناك 85 ألف طفل مفقود بعد أن تم تسليمهم إلى كفلاء دون إشراف قانوني، وقد كشفت التحقيقات عن حالات مؤلمة مثل اعتداءات في مراكز الاحتجاز، إضافة إلى فضائح تشمل الاستغلال العاطفي والجسدي للأطفال المهاجرين.

ألمانيا.. توقيف المشتبه به في جريمة قتل الجزائرية رحمة عياط والسفارة تتحرك لنقل الجثمان

أعلنت السفارة الجزائرية في برلين عن توقيف المشتبه به في جريمة قتل الشابة الجزائرية رحمة عياط، التي لقيت حتفها طعنًا داخل شقتها في بلدة أرنوم جنوب مدينة هانوفر الألمانية، صباح الرابع من يوليو الجاري.

وأكدت السفارة في بيان رسمي أن المشتبه به قيد التحقيق من قبل السلطات الألمانية، مشيرة إلى أن القنصلية العامة في فرانكفورت تتابع القضية عن كثب بالتنسيق مع الجهات المختصة في هانوفر، بهدف الوقوف على كافة ملابسات الحادثة.

وأعربت السفارة عن عميق حزنها وتعازيها لعائلة الفقيدة، وأكدت اتخاذها كافة الترتيبات اللازمة بالتعاون مع القنصلية لنقل جثمان رحمة عياط إلى الجزائر، وفق رغبة الأسرة.

وفي ختام بيانها، ثمّنت السفارة روح التضامن الواسعة التي عبّرت عنها الجالية الجزائرية في ألمانيا، داعية إلى التحلي بالهدوء والثقة في الإجراءات القضائية الجارية، والتي تتم في إطار اتفاقيات التعاون القضائي بين الجزائر وألمانيا.

وكانت تقارير إعلامية جزائرية قد أفادت بأن رحمة عياط (26 عامًا)، المنحدرة من مدينة وهران، كانت تعمل ممرضة، ويرجح أنها وقعت ضحية جريمة ذات طابع عنصري في حي سكني هادئ، حيث تلقت عدة طعنات أودت بحياتها.

على خلفية الجريمة، شددت الجزائر على أهمية تعزيز الإجراءات الأمنية لحماية أفراد جاليتها في ألمانيا، في ظل تنامي المخاوف من حوادث مشابهة.