مأساة وغضب وعمليات أمنية.. تفاصيل صادمة من قلب إفريقيا والشرق الأوسط

في قلب مشهد متشابك من الأزمات الإنسانية والأمنية والسياسية في عدة دول عربية وإفريقية، تتوالى الأحداث المتسارعة التي تعكس أبعاد التوتر والتحديات التي تواجه المجتمعات في المنطقة، من مأساة غرق قارب ركاب في الكونغو التي أودت بحياة عشرات الأبرياء، مرورًا بالاحتجاجات المتصاعدة في كينيا على خلفية وفاة مروعة داخل السجون، وصولًا إلى إحباط عمليات تهريب ضخمة في السعودية، وقضايا سياسية وأمنية معقدة في تونس ومصر ولبنان.

الكونغو.. مصرع العشرات في غرق قارب ركاب

لقي ثلاثون شخصاً على الأقل مصرعهم بينهم طلاب، في حادث غرق قارب ركاب بمقاطعة إكواتور شمال غرب الكونغو، أثناء عبوره بحيرة تومبا وسط أحوال جوية سيئة.

وذكر مسؤولون محليون أن القارب كان يقل قرويين وبضائع، ولا تزال عمليات البحث مستمرة عن مفقودين.

وتعد حوادث الغرق شائعة في الكونغو، نتيجة سوء الصيانة والحمولات الزائدة، في ظل اعتماد السكان على الأنهار كوسيلة نقل رئيسية في المناطق النائية.

كينيا.. احتجاجات على مقتل مدوّن في الحجز

خرج مئات المحتجين إلى شوارع نيروبي للمطالبة بتحقيق رسمي في مقتل المدوّن ألبرت أوجوانغ، الذي فارق الحياة أثناء احتجازه لدى الشرطة، وسط شكوك بشأن الرواية الرسمية التي تزعم أنه “ضرب رأسه في زنزانته”.

وقطعت الاحتجاجات الطرق المؤدية إلى البرلمان، وأُضرمت النيران في مركبات، بينما تعهّدت السلطات بفتح تحقيق رسمي.

السعودية.. إحباط تهريب كميات ضخمة من المخدرات

أعلنت وزارة الداخلية السعودية إحباط تهريب أكثر من 2.7 مليون قرص إمفيتامين، وقرابة مليوني قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي، إضافة إلى 4 أطنان من الحشيش و180 طناً من نبات القات، في عمليات متفرقة بمناطق تبوك وجازان وعسير ونجران ومكة والمدينة والمنطقة الشرقية.

وأشارت الوزارة إلى توقيف أكثر من 2400 مخالف لنظام أمن الحدود من جنسيات متعددة، إلى جانب 33 مواطنًا تورطوا في عمليات التهريب.

تونس.. سجن عبير موسي لعامين بعد انتقاد هيئة الانتخابات

قضت محكمة تونسية بسجن رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، لمدة عامين، على خلفية انتقادها الهيئة العليا للانتخابات.

وكانت موسي قد اعتُقلت منذ عام 2023 بعد محاولة دخول القصر الرئاسي، وتواجه اتهامات تتعلق بمحاولة إثارة الفوضى، في حين اعتبر فريق الدفاع أن توقيفها “غير قانوني”، مما دفع المحامي المكلف من المحكمة إلى الانسحاب من القضية خلال جلسة المحاكمة.

مصر: اعتقالات وتفجيرات قضايا فساد ومخدرات ومشاجرات أمنية

شهدت مصر خلال الأيام الماضية مجموعة من الأحداث الأمنية والقضائية البارزة، تنوعت بين ضبط تشكيلات عصابية وتفكيك شبكات تهريب مخدرات، إلى جانب حوادث مشاجرات مسلحة وقضايا فساد كبرى.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على تشكيل عصابي مكون من رجال أعمال متهمين بالاتجار بالمخدرات وتهريبها إلى دولة عربية، حيث ضبط بحوزتهم كميات كبيرة من مخدر الأيس وأدوات إخفائه، وأحالت النيابة العامة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية بتهم تجارة المخدرات دولياً وتشكيل عصابة إجرامية.

في سياق متصل، شهد حي السلام بالقاهرة مشاجرة عنيفة بين رجال ونساء باستخدام السكاكين والعصي، حيث تم القبض على طرفي المشاجرة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي قضية فساد كبرى، ألقت السلطات القبض على 17 شخصاً بينهم مسؤولون ورجال أعمال متورطون في الاستيلاء على أراضي الدولة بمحافظة القاهرة، من خلال تزوير مستندات وإجراءات إدارية، وأحالت النيابة المتهمين إلى المحاكمة بتهم التلاعب في المال العام والإضرار بمصالح الدولة.

كما أسفرت مداهمة أمنية لبؤرة تجار مخدرات وأسلحة في أسوان عن إصابة ضابط ومقتل خمسة من المجرمين، مع ضبط كمية كبيرة من المخدرات والأسلحة النارية والذخيرة غير المرخصة، حيث تقدر قيمة المضبوطات بحوالي 20 مليون جنيه.

وأخيراً، انتشر فيديو يظهر مشاجرة مسلحة في أحد شوارع القاهرة، مما أثار استنفار وزارة الداخلية التي ضبطت الأطراف وبحوزتهم أسلحة بيضاء وعصي، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية.

لبنان: اشتباكات أمنية وغارات إسرائيلية تستهدف مناطق جنوبية

شهدت عدة مناطق في لبنان تصاعداً في الأحداث الأمنية والعسكرية، حيث أوقفت قوات الجيش اللبناني خمسة أشخاص في طرابلس على خلفية إشكال مسلح، وتم ضبط أسلحة وذخائر حربية بحوزتهم، فيما بدأت التحقيقات تحت إشراف القضاء المختص.

من جهة أخرى، استهدفت غارات إسرائيلية مناطق جنوب لبنان، حيث أصيب شخص واحد جراء استهداف دراجة نارية في النبطية الفوقا، كما شنت الطائرات الحربية غارات على جبل الريحان وأطراف بلدة البيسارية، وقصف مدفعي استهدف مناطق أخرى في الجنوب. وزارة الصحة اللبنانية أكدت مقتل شخص واحد في هذه الغارة.

وفي مخيم شاتيلا للاجئين الفلسطينيين بالعاصمة بيروت، اندلعت اشتباكات بالرشاشات المتوسطة نتيجة خلافات شخصية، حيث تدخل الجيش اللبناني لفضها وداهم منازل المتورطين، واعتقل عدداً منهم.