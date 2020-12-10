مؤتمر إسلامي بكندا يُلغي مُشاركة رئيس مجلس الإمارات «للإفتاء الشرعي»

مؤتمر إسلامي في كندا قرر إلغاء مشاركة رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، عبد الله بن بيه، في فعالياتها المقررة خلال يومي 26 و27 ديسمبر الجاري.

وكتب مؤتمر إحياء ميثاق الروح الإسلامية (RIS) في تغريدة بموقع “تويتر”: “تحديث البرنامج.. لن يشارك الشيخ عبد الله بن بيه في مؤتمر هذا العام”.

وكان بن بيه أعلن تأييده للتطبيع الإماراتي مع الاحتلال الصهيوني، وكذلك أعرب عن موافقته الكاملة لبيان هيئة كبار العلماء في السعودية بشأن جماعة الإخوان المسلمين، الذي صنّفها “كتنظيم إرهابي”.

وعلل المجلس الذي يرأسه بن بيه تأييده إلى “ما عُرف عن هذه الجماعة من منازعة لولاة الأمور، وشق عصا الطاعة، وما خرج من عباءتها من جماعات التطرف والعنف”، داعيا إلى “الابتعاد أو التعاطف مع مثل هذه الجماعات التي تعمل على شق الصف وإشعال الفتنة وسفك الدماء”، حسب زعمه.



ونقل موقع “عربي 21” عن موقع “الأمة” عن مقربين من المؤتمر الإسلامي بكندا، ومنهم أسامة الأعظمي ومحمد تكريتي، بأن سبب إلغاء مشاركة بن بيه يعود إلى احتجاج مسلمي أمريكا الشمالية على مواقفه المعادية لمسلمي الغرب، وتأييده للتطبيع مع محتلي فلسطين.

Program Update: Shaykh Abdallah Bin Bayyah will not be participating in this year’s conference. pic.twitter.com/jOhssiz27E — RIS Convention (@risconvention) December 1, 2020