مؤتمر السيهاتي العالمي يُكرم «بن زير»

اختُتِمت بالعاصمة البريطانية لندن، فعاليات مؤتمر السيهاتي العالمي للتبادل الثقافي والحضاري، بحضور العديد من الشخصيات المؤثرة العالمية والمحلية.

وافتتح الشيخ الدكتور عبد الله علي السيهاتي الرئيس الفخري للمركز فعاليات المؤتمر في القاعة الملكية لمقاطعة كينزنغتون في لندن، حيث تم افتتاح المؤتمر بحضور نخبة من العلماء والمثقفين والدبلوماسيين.

وتم على هامش اختتام المؤتمر تكريم الدكتور رمضان بن زير الأمين العام المفوض للمركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي.

وفي سياقٍ ذي صلة، تم منح الدكتور رمضان بن زير الجائزة الدولية لصناع السلام والتنمية المقدمة من قِبل المركز العربي الأوروبي لحقوق اللإنسان والقانون الدولي الذي يتخذ من أوسلو بالنرويج مقرا له بالتعاون مع الاتحاد العربي للتنمية والتكامل الاقتصادي.

جاء ذلك احتفالية إحياء الذكرى 74 لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بمدينة دبي الإماراتية، بحضور عدد من الشخصيات السياسية والاقتصادية رفيعة المستوى.

وتم منح الجائزة للدكتور بن زير تقديرا لجهوده المبذولة في دعم التنمية ومساندة الجهود الوطنية العربية والدولية التي ترتقي بالوضع الإنساني إلى الرفاه والاستقرار والتطور بما يتوافق مع احتياجاته وإمكانياته الاقتصادية والاجتماعية والفكرية.