مؤتمر برلماني لدول الجنوب في المغرب منتصف فبراير الجاري

يستضيف مجلس المستشارين بالمملكة المغريية “المؤتمر البرلماني للتعاون جنوب-جنوب”، يومي 15 و16 فبراير الجاري.

وأفادت وكالة المغرب العربي للأنباء بأن المؤتمر يعقد تحت عنوان: “التعاون جنوب ـ جنوب”، ويناقش دور البرلمانات الوطنية والاتحادات البرلمانية الجهوية والقارية في إفريقيا والعالم العربي ومنطقة أمريكا اللاتينية، في تعزيز الشراكات الاستراتيجية وتحقيق التكامل والاندماج والتنمية المشتركة.

وسيبحث المؤتمر عدداً من القضايا الاستراتيجية الراهنة، وفي مقدمتها قضايا التنمية والتحول الاقتصادي والتجارة والاستثمارات والتكنولوجيا والابتكار والأمن الطاقوي والصحي والغذائي والمائي.

ويتضمن المؤتمر ثلاثة محاور رئيسية هي: “تعزيز الحوار السياسي والأمن الإقليمي في إفريقيا والعالم العربي ومنطقة أمريكا اللاتينية، من أجل تحقيق السلام والاستقرار والازدهار”، و”تحقيق التحول الاقتصادي والتكامل الإقليميْن والتنمية المشتركة”، و”ثلاثية التنمية المستدامة – الطاقة – البيئة”.