مؤتمر صحفي حول المقابر الجماعية بترهونة وألغام عناصر حفتر

أكد مساعد وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق للشؤون الأمنية رئيس غرفة العمليات “البلد الآمن” عميد محمد المداغي، بأن الأعمال الإجرامية التي ارتكبتها وصفها بـ”المليشيات الخارجة عن الشرعية” بمدينة ترهونة ترتقي لجرائم حرب من الدرجة الأولى من قتل وتنكيل وإعدامات جماعية طالت الأطفال والنساء في أسلوب يدل على وحشية هذه الميليشيات بارتكابها هذه الجرائم التي لا تقرها الأديان السماوية ولا ترتضيها البشرية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي الذي عقده مساعد وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية وعدد من الهيئات، اليوم الثلاثاء، بفندق المهاري في العاصمة طرابلس، ضم ممثلين عن وزارة الداخلية والعدل والطب الشرعي والهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين.

ونقل المكتب الإعلامي بالوزارة عن عميد المداغي تأكيده، بأن المقابر التي عُثِر عليها بمدينة ترهونة وصل عددها إلى 11 مقبرة، مشيراً إلى أن هذا الرقم ليس بالهين ولا يمكن المرور عليه أو نسيانه في نفوس أقارب الضحايا عموماً والإنسانية جمعاء، حسب قوله.

وأوضح عميد محمد المداغي، أن هذه الجرائم جعلت وزير الخارجية المفوض يتواصل مع الأمم المتحدة والدول العربية بالتعريف بالجرائم التي ارتكبها عناصر حفتر في عدوانهم على العاصمة طرابلس.

كما أكد عميد المداغي، أن هذه الجرائم التي ارتكبتها عناصر حفتر ترتقي إلى جرائم حرب تُعاقب عليها الجهات القضائية في ليبيا والعالم وتختص بها محكمة العدل في لاهاي، لافتاً إلى أن النائب العام أصدر تعميم بالقبض على أكتر من 20 متهم في هذه القضية للتأكيد على مبدئ القصاص وعدم الإفلات من العقاب.

وتطرق مساعد الوكيل إلى موضوع الألغام التي زرعتها عناصر حفتر في كافة أركان البيوت والمساجد بل وحتى الطرقات الرئيسية والفرعية والترابية والتي راح ضحيتها عشرات من المدنين وفرق نزع وتفكيك الالغام ووقوع إصابات بليغة بينهم في إشارة من هذه العناصر (أنا ومن بعدي الطوفان).

وأستنكر مساعد الوكيل هذه الجرائم مؤكداً على ضرورة ملاحقة مرتكبيها وتحمل مجرمي الحرب نتيجة أفعالهم في حق شعوبهم، مؤكداً على أن يد العدالة ستطال كل من ارتكب جرم في حق المواطنين وتدمير ممتلكاتهم.

هذا وقال الهلال الأحمر إن الجثث التي عُثِر عليها بمستشفى ترهونة العام في الخامس من الشهر الجاري ويبلغ عددها 106 جثث، نُقِل منها 37 جثة إلى مستشفى مصراتة تم التعرف على 14 منها وتسليمها إلى ذويها وتسليم 15 جثة أخرى إلى ذويها بقصر بن غشير.

وأضاف ممثل الهلال الأحمر خلال المؤتمر الصحفي المشترك، أنه تم انتشال 5 جثث متحللة من إحدى الآبار بمنطقة قريبة من ترهونة و20 جثمانا من مقبرة بنفس المنطقة و3 جثامين من مركز الأمن العام بترهونة.

من جانبه أفاد المركز الليبي للأعمال المتعلقة بالألغام ومخلفات الحروب بأن عدد ضحايا الألغام التي زرعتها عناصر حفتر جنوب طرابلس منذ فرارها بلغ 39 حالة وفاة؛ و70 إصابة.

وقال رئيس قسم التوعية بالمركز الليبي للأعمال المتعلقة بالألغام ومخلفات الحروب خالد جبريل، إن القتلى والجرحى في صفوف الفرق المختصة في إزالة الألغام بلغ 50 شخصا والباقي من المدنيين؛ مبينا أن عدد حوادث الأنفجارات وصلت إلى 53 انفجارا.

من جهته أفاد الناطق باسم الهندسة العسكرية محمد الرطب، بمقتل العميد فوزي الزروق يوم الثلاثاء نتيجة انفجار لغم أرضي خلال عملية تفكيكه.

ودعا الرطب المواطنين إلى التريث للعودة إلى منازلهم.