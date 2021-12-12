مؤتمر صحفي حول تطورات العملية الانتخابية

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية المُكلف رمضان أبوجناح، مساء اليوم الأحد، مؤتمراً صحفياً بديوان مجلس الوزراء في طرابلس، بحضور عدد من الوزراء بالحكومة.

وتم خلال المؤتمر الصحفي، استعراض آخر التطورات المتعلقة بالعملية الانتخابية.

وأوضح رئيس الحكومة المُكلف بأن حكومة الوحدة الوطنية أوفت بالتزاماتها من أجل تنفيذ الانتخابات في موعدها يوم 24 ديسمبر الجاري، مشيراً إلى استعدادات وزارة الداخلية وكافة الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ الاستحقاق الانتخابي.

كما أكد أبوجناح بأن الحكومة ستسلم السلطة لحكومة منتخبة بعد إجراء الانتخابات، منوهاً إلى دعم الحكومة للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات ضمن التزام الحكومة المستمر لدعم تنفيذ الانتخابات.

وأشار رئيس الحكومة المكلف إل أن القضاء قال كلمته في كافة الطعون التي قدمت، وأن الفرصة اتيحت لكل المترشحين للطعن، وبالتالي فإن العملية الانتخابية تتجه لمرحلة جديدة يطالب فيها الجميع الإلتزام بكل نقاط وأسس العملية الانتخابية.

وشهد المؤتمر الصحفي إيجازاً لوزراء العدل والتعليم ووكيل وزارة الصحة ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية حول استعدادت هذه الجهات الحكومية من أجل إنجاز استحقاق انتخابي يحقق لليبيين التغيير الذي يتطلعون إليه وفقًا للمواعيد المحددة للانتخابات.

بدوره أكد وزير الداخلية لواء خالد مازن، على إن وزارة الداخلية تقوم بعملها في تأمين وحماية مراكز الاقتراع بالوجه المطلوب رغم حصول بعض الظروف والعوائق.

وقال الوزير في كلمته: “اليوم نُنهي الخطوة الأولى من مرحلة الانتخابات وذلك بعد أن قال القضاء كلمته في الطعون وكل الإجراءات القانونية التي قام بها ونستعد للمرحلة الثانية والتي نطلب فيها من الجميع الإلتزام بكل نقاط وأسس العملية الانتخابية”.

وأثنى الوزير على جميع منتسبي وزارة الداخلية والمعنيين بملف الانتخابات والإشراف عليها، مؤكداً بأن جميع الأمور تسيير وفق الخطة الموضوعة لها، وكان هناك جهد مضاعف لتلافي جميع المعوقات التي كانت موجودة والتغلب عليها.

من جهتها أكدت وزيرة العدل حليمة عبد الرحمن، في كلمتها خلال المؤتمر، على قيمة القضاء الليبي ونزاهته، منوهة إلى النجاح الذي تحقق بالعبور به في أحد مراحل العملية الانتخابية للوصول إلى بر الأمان وبمهنية صادقة، حسب قولها.

ونوهت في كلمتها إلى إصرار وزارة العدل لدعوة المراقبين الدوليين وذلك لتقديم الدعم الفني ومراقبة سير الإنتخابات لنجاح هذا الاستحقاق الإنتخابي، والتأكيد الذي تقدمه وزارة العدل في شفافية العلاقة بين المؤسسات من خلال فصل السلطات ووقوفها على مسافة واحدة وهي هدف تسعى لتحقيقه.

وأكدت وزيرة العدل في ختام كلمتها، أن الوزارة جاهزة بكافة مكوناتها للعمل على نجاح العملية الإنتخابية وفقا لما يقضيه صالح هذا الوطن.