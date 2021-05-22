مؤتمر صحفي لبدلي مصراتة بعد 200 يوم من استلامه مهامه

عقد المجلس البلدي مصراتة، مؤتمراً صحفيا، اليوم السبت، بمناسبة مرور 200 يوم على استلامه لمهامه.

وتحدث عميد وأعضاء المجلس البلدي خلال المؤتمر، على أبرز ما عملوا عليه خلال المدة الماضية في مختلف الملفات وما تم إنجازه.

كما شهد المؤتمر توقيع عميد البلدية عقودا مع عدد من الشركات المحلية لتنفيذ ومعالجة المختنقات بشبكة الطرق في مختلف فروع البلدية بمساحة تبلغ 255 ألف متر مربع، بحسب ما أفاد “راديو مصراتة”.

#صباح_اليوم – مؤتمر صحفي عقد المجلس البلدي مصراتة مؤتمر صحفيا بمناسبة مرور 200 يوم على إستلامه لمهامه المؤتمر تحدت فيه… تم النشر بواسطة ‏راديو مصراتة fm‏ في السبت، ٢٢ مايو ٢٠٢١

المؤتمر الصحفي للمجلس البلدي مصراتة. #مكتب_العلاقات_والإعلام تم النشر بواسطة ‏بلدية مصراتة Misrata Municipality‏ في السبت، ٢٢ مايو ٢٠٢١