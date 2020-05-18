مؤتمر صحفي لشركة الكهرباء لتوضيح عدد من المواضيع

عُقِد اليوم الاثنين، مؤتمر صحفي، بمقر الشركة العامة للكهرباء بالعاصمة طرابلس.

وأفادت دائرة الإعلام بالشركة، بأن المؤتمر يأتي لتوضيح المشاكل والصعوبات التي تواجه الشركة والشبكة الكهربائية.

واشرك في المؤتمر الصحفي المدير التنفيذي للشركة المهندس علي ساسي، ومدير عام التحكم المهندس محمد مختار، ومدير عام النقل المهندس ضوء محمد ضوء، ومدير عام المالية بلقاسم الشاوش، وبحضور عدد من وسائل إعلام مختلفة وعدد من الكُتّاب والصحفيين.

وقُدِمت خلال المؤتمر الصحفي، العديد من التوضيحات والأسباب التي أدت إلى تفاقم عجز الشبكة الكهربائية خلال الأيام الماضية وكيفية التعامل معها، كما تم توضيح آلية صرف الميزانية التشغيلية التي صُرفت للشركة.