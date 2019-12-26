مؤتمر صحفي لشركة الكهرباء لتوضيح عدد من المواضيع

تناول المؤتمر بالأرقام الخسائر الجسيمة التي تكبدتها الشركة. [العامة للكهرباء]

نظمت الشركة العامة للكهرباء، مؤتمراً صحفياً، الخميس بالعاصمة طرابلس، بحضور القنوات المرئية والمسموعة ووكالات الأنباء.

وأفادت دائرة الإعلام بالشركة، بأن المؤتمر الصحي تناول التأثيرات السلبية الخطيرة الناجمة عن إصابة دوائر نقل الطاقة الرئيسية، وكذلك إصابة العديد من مكونات الشبكة الكهربائية جراء الاشتباكات الجارية في جنوب طرابلس، الأمر الذي أدى إلى عدم قدرة الشركة على نقل الطاقة المنتجة من محطات الإنتاج إلى مراكز الأحمال.

كما تناول المؤتمر بالأرقام الخسائر الجسيمة التي تكبدتها الشركة نتيجة الأحداث الجارية في جنوب طرابلس، والخسائر الناجمة عن الاعتداءات المتكررة وشبه اليومية على مكونات شبكة التوزيع.

هذا وتم إحاطة المواطنين خلال المؤتمر بالوضع التشغيلي الحالي للشبكة الكهربائية وما تعانيه في ظل الظروف الراهنة.

