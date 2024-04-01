تأجيل المؤتمر الصحفي للجنة دراسة تأثير فرض ضريبة على الدولار

أجلت الجنة المكلفة بدراسة تأثير فرض ضريبة على سعر الصرف الأجنبي، المؤتمر الصحفي الذي كان مقررا مساء اليوم حتى إشعار آخر ، وقالت إنها ستتابع عقد اجتماعاتها للوصول إلى تقييم دقيق وسماع كافة الآراء.

وذكر الناطق الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، في بيان، أن اللجنة المُكلفة بدراسة مدى تأثير فرض رسم على سعر الصرف الأجنبي، أجلت مؤتمرها الصحفي، وتواصل عقد اجتماعاتها حيث عقدت اجتماعها الرابع مساء الأحد بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي بحضور رئيس اللجنة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب السيد ” مصباح دومة ” وعضو اللجنة رئيس لجنة الاقتصاد والتجارة والاستثمار بالمجلس السيد ” بدر النحيب ” وعضو اللجنة رئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بالمجلس السيد ” زايد هدية “، ونائب رئيس لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بالمجلس السيد ” المهدي مسعود الأعور ” وعضو لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بالمجلس” عبدالمنعم بالكور “، وبحضور محافظ مصرف ليبيا المركزي السيد ” الصديق الكبير ” ونائب محافظ مصرف ليبيا المركزي السيد ” مرعي البرعصي ” ومدير إدارة الدراسات والبحوث بمصرف ليبيا المركزي السيد ” ناجي عيسى “.المؤتمر سيشهد الإعلان عن آخر ما توصلت إليه اللجنة من نتائج وتوصيات.

وكانت اللجنة عقدت ثالث اجتماعاتها في وقت سابق في مدينة بنغازي، بحضور رئيسها النائب الثاني لرئيس مجلس النواب مصباح دومة، وعضوية كل من: رئيس لجنة الاقتصاد والتجارة والاستثمار بدر النحيب، ورئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية زايد هدية، ونائب رئيس لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة المهدي مسعود الأعور، وعضو اللجنة عبد المنعم بالكور.

وأثار قرار “عقيلة صالح” فرض ضريبة على الدولار بقيمة 27 بالمئة، موجة انتقادات من المواطنين و الخبراء على السواء، حيث أنه جاء بشكل منفرد و دون دراسة أو مشاركة مؤسسات الدولة بالنقاش حول خطوة من شأنها زيادة التضخم وزيادة معاناة الاسر الأكثر فقرا نتيجة تراجع قيمة الدينار الليبي أمام الدولار