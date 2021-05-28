مؤتمر صحفي لوزيرة الخارجية مع نظيريها الإيطالي والمالطي

عقدت وزير الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، اليوم الجمعة، مؤتمرًا صحفيًا، مشتركًا مع كل من وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، ووزير خارجية مالطا إيفاريست بارتولو، ومفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع أوليفر فاريلي.
وقالت المنقوش، خلال المؤتمر الذي عُقِد بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، إن “ليبيا تُعاني من أزمة الهجرة ولمسنا خلال لقائنا اليوم، جدية من المفوض الأوروبي إلى جانب الوزيرين الإيطالي والمالطي، حيث تم الاتفاق على تأمين الحدود الجنوبية ودعم الاتحاد الأوروبي لأمن الجنوب”.
وشدّدت الوزيرة على أن حرس السواحل يجب أن يكون جزءًا من الإستراتيجية لمحاربة الظاهرة وليس الحل.
من جهته، قال المفوض الأوروبي أوليفر فاريلي، “إن الاتحاد الأوروبي أرسى خلال هذا العام، أجندة طموحة لإعادة العلاقات مع الجيران على ضفاف المتوسط”.
وأضاف أن “ليبيا بصدد العودة للأمن والأمان وهي بحاجة لاقتصاد قوي كمورد عيش للشعب الليبي”.
وأشار إلى أن ليبيا بحاجة للاستقرار الذي جرى تقييده بسبب ظاهرة الهجرة غير الشرعية.
وأبدى فاريلي، استعداد الاتحاد الأوروبي للعمل مع ليبيا من أجل أمنها وتنميتها، وفق قوله.
بدوره، أكد وزير خارجية مالطا، بأن بلاده تقف إلى جانب حكومة الوحدة مع المجتمع الدولي في هذه المنطقة التي وصفها بالحساسة، قائلا: “جئنا لمساعدة ليبيا في بناء مستقبل أفضل ولم نأت لتوقيع العقود، بالرغم من بعض الخلافات في وجهات النظر في هذه المنطقة إلا أننا اتفقنا على مساندة ليبيا”.
من جانبه، أكد وزير الخارجية الإيطالي، على مساندة الاتحاد الأوروبي لليبيا في هذا المسار الصعب.
وقال دي مايو: “علينا تعزيز العلاقات في العمليات الأمنية في ليبيا ونحن ملتزمون بالاستقرار والتنمية في هذه المنطقة على المدى الطويل”.
وتابع: “لدينا الآن سلسلة من المقترحات لإعادة إطلاق العلاقات بين ليبيا والاتحاد الأوروبي”.
وأضاف: “نحن تحت تصرف ليبيا على مستوى الاستثمار وتحدثنا حول توطيد الشراكة لمجابهة الهجرة غير الشرعية”.
وأردف يقول:ة”الاتحاد الأوروبي، يريد أن تكون ليبيا الجديدة شريكة في مختلف القطاعات، ونحن جاهزون للتعاون مع السلطات الليبية”.
وأوضح دي مايو، أن الاتحاد الأوروبي عبر إيريني يسهم في مجابهة الهجرة، كما أعلن عن استقبال إيطاليا لرئيس حكومة الوحدة الوطنية يوم الاثنين القادم مع وفد وزاري لمناقشة التحديات القادمة والتعاون الاقتصادي.
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