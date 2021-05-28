مؤتمر صحفي لوزيرة الخارجية مع نظيريها الإيطالي والمالطي

عقدت وزير الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، اليوم الجمعة، مؤتمرًا صحفيًا، مشتركًا مع كل من وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، ووزير خارجية مالطا إيفاريست بارتولو، ومفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع أوليفر فاريلي.

وقالت المنقوش، خلال المؤتمر الذي عُقِد بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، إن “ليبيا تُعاني من أزمة الهجرة ولمسنا خلال لقائنا اليوم، جدية من المفوض الأوروبي إلى جانب الوزيرين الإيطالي والمالطي، حيث تم الاتفاق على تأمين الحدود الجنوبية ودعم الاتحاد الأوروبي لأمن الجنوب”.

وشدّدت الوزيرة على أن حرس السواحل يجب أن يكون جزءًا من الإستراتيجية لمحاربة الظاهرة وليس الحل.

من جهته، قال المفوض الأوروبي أوليفر فاريلي، “إن الاتحاد الأوروبي أرسى خلال هذا العام، أجندة طموحة لإعادة العلاقات مع الجيران على ضفاف المتوسط”.

وأضاف أن “ليبيا بصدد العودة للأمن والأمان وهي بحاجة لاقتصاد قوي كمورد عيش للشعب الليبي”.

وأشار إلى أن ليبيا بحاجة للاستقرار الذي جرى تقييده بسبب ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وأبدى فاريلي، استعداد الاتحاد الأوروبي للعمل مع ليبيا من أجل أمنها وتنميتها، وفق قوله.

بدوره، أكد وزير خارجية مالطا، بأن بلاده تقف إلى جانب حكومة الوحدة مع المجتمع الدولي في هذه المنطقة التي وصفها بالحساسة، قائلا: “جئنا لمساعدة ليبيا في بناء مستقبل أفضل ولم نأت لتوقيع العقود، بالرغم من بعض الخلافات في وجهات النظر في هذه المنطقة إلا أننا اتفقنا على مساندة ليبيا”.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الإيطالي، على مساندة الاتحاد الأوروبي لليبيا في هذا المسار الصعب.

وقال دي مايو: “علينا تعزيز العلاقات في العمليات الأمنية في ليبيا ونحن ملتزمون بالاستقرار والتنمية في هذه المنطقة على المدى الطويل”.

وتابع: “لدينا الآن سلسلة من المقترحات لإعادة إطلاق العلاقات بين ليبيا والاتحاد الأوروبي”.

وأضاف: “نحن تحت تصرف ليبيا على مستوى الاستثمار وتحدثنا حول توطيد الشراكة لمجابهة الهجرة غير الشرعية”.

وأردف يقول:ة”الاتحاد الأوروبي، يريد أن تكون ليبيا الجديدة شريكة في مختلف القطاعات، ونحن جاهزون للتعاون مع السلطات الليبية”.

وأوضح دي مايو، أن الاتحاد الأوروبي عبر إيريني يسهم في مجابهة الهجرة، كما أعلن عن استقبال إيطاليا لرئيس حكومة الوحدة الوطنية يوم الاثنين القادم مع وفد وزاري لمناقشة التحديات القادمة والتعاون الاقتصادي.