مؤتمر مرتقب للمصالحة الوطنية برعاية أفريقية

وجه وزير خارجية الكونغو برازافيل جان كلود جاكوسو، الدعوة للنائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني للمشاركة في مؤتمر مرتقب يجمع كافة الأطراف الليبية لدعم المصالحة والعدالة الانتقالية في ليبيا.

جاء ذلك خلال استقبال الكوني، اليوم السبت، بمقر المجلس في طرابلس، للوزير الذي ترأس بلاده اللجنة رفيعة المستوى من الوفد الأفريقي بشأن ليبيا.

وأشاد الكوني بجهود رئيس جمهورية الكونغو برازافيل دينيس ساسو نغيسو، والاتحاد الافريقي لدعم المصالحة والسلام في ليبيا.

بدوره أثنى الوزير على جهود المجلس الرئاسي التي تهدف لتحقيق الاستقرار، وشدّد على أهمية مشاركة المجلس الرئاسي للمساهمة في إنجاح المؤتمر المرتقب، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالمجلس

