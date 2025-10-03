مؤتمر موندياكولت في برشلونة: الثقافة جسر للسلام ومحرك للتنمية المستدامة

اختتمت يوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025 بمدينة برشلونة الإسبانية فعاليات مؤتمر “موندياكولت 2025″، المؤتمر العالمي لليونسكو للسياسات الثقافية والتنمية المستدامة، بمشاركة وزراء ثقافة من أكثر من 160 دولة، من بينهم وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية الأستاذة مبروكة توغي.

وشدد المؤتمر على أهمية تعزيز السياسات الثقافية وإدماج الثقافة في السياسات العامة باعتبارها ركيزة أساسية للتماسك الاجتماعي والقدرة على الصمود أمام التحديات العالمية.

وأبرزت اليونسكو في المؤتمر مخاطر تهدد التراث الثقافي مثل تغيّر المناخ، التوسع العمراني السريع، النزاعات المسلحة، والنهب والاتجار غير المشروع. وفي إطار مواجهة هذه التحديات، دشّنت اليونسكو رسمياً المتحف الافتراضي للقطع الثقافية المسروقة، الذي يوثق أكثر من 230 قطعة ثقافية منتزعة من مجتمعاتها الأصلية، ويهدف إلى رفع الوعي بخطورة الاتجار غير المشروع وتعزيز التعاون الدولي.

وأكد البيان الختامي للمؤتمر أن الثقافة، بدعم السياسات الذكية وحماية الفنانين، تشكل جسرًا للسلام وأداة فعالة للتنمية ودرعًا يحمي الهوية الإنسانية في زمن الأزمات.

وتناول المؤتمر محاور عدة أبرزها: الثقافة والذكاء الاصطناعي، الثقافة والسلام، الحقوق الثقافية، التحول الرقمي، دور الثقافة في التعليم، تمكين اقتصاد الثقافة، الثقافة والعمل المناخي، والثقافة والتراث في سياق الأزمات.