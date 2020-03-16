مؤتمر وزاري مشترك: ليبيا خالية من «كورونا»

أكد وزراء كل من الخارجية محمد سيالة ، والصحة احميد بن عمر، والمواصلات ميلاد معتوق”، ووكيل وزارة الداخلية خالد مازن، خلال مؤتمر صحفي عُقِد مساء اليوم الاثنين، عقب الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء بحكومة الوفاق خلو ليبيا من وباء فيروس كورونا الجديد.

وأشاد وزير الصحة بالجهود التي تبذلها الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة باتخاذ إجراءات استباقية لمنع وصول الوباء الفتاك، وعدم الاستهانة بمخاطره في حالة تسجيل إلاصابة به، وطالب المواطنين بتحمل مسؤولياتهم بإتباع الإرشادات التوعوية الصادرة من المركز الوطني لمكافحة الأمراض، ومتابعة التعميمات الصادرة عنه.

من جانبه أكد وزير المواصلات البدء في إغلاق المنافذ الجوية والبرية اعتبارا من اليوم الاثنين، وإيقاف الرحلات الجوية من وإلى المطارات الليبية بناء على تعليمات رئيس المجلس الرئاسي، باستثناء “الإسعاف الطائر، والوفود الرسمية، والنقل الداخلي للمسافرين، والشحن الجوي للبضائع، واستمرار العمل بالمنافذ البحرية برسو السفن المحملة بالبضائع واتباع إجراءات السلامة الصحية من قِبل فرق الرصد التابعة للمركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وأوضح معتوق، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقِد بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، استمرار العمل بمنفذي رأس اجدير، وازن البريان، لدخول المواطنين الليبيين العالقين على الحدود الليبية التونسية، وأشار للجنة المُكلفة من قِبل وزير الخارجية بتكليف وكلاء وزارات الصحة، المواصلات، الخارجية، لمتابعة المواطنين الليبيين المتواجدين في عدد من دول العالم عن طريق القنصليات الليبية في تلك الدول والتنسيق لعودتهم عن طريق منفذي وازن رأس اجدير، بعد تأكيد سلامتهم من الوباء.

من جهته، أكد وزير الخارجية متابعة الوزارة للرعايا الليبيين في الخارج عن طريق سفارات ليبيا في الدول الموجودين فيها ، وأشار لكتاب رئيس المجلس الرئاسي لرئيس دولة الصين طلب فيه الاستعانة بالخبراء التابعين لها في كيفية التعامل مع الجائحة.

هذا وقام وكيل وزارة الداخلية باستعراض الخطوات التي اتخذتها الوزارة بشان متابعة المنافذ البرية لتسهيل دخول المواطنين العالقين على الحدود بعد خضوعهم للكشف الطبي من قِبل المختصين التابعين لوزارة الصحة، بحسب ما نقلت إدارة التواصل والإعلام برئاسة الوزراء.