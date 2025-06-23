مؤسسة النفط:استهلاك 7.8 مليار قدم مكعب غاز و135 ألف برميل نفط خلال أسبوع

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن الكميات المحالة من الغاز الطبيعي والنفط الخام إلى جهات الاستهلاك في ليبيا خلال الأسبوع الماضي، وذلك ضمن جهودها لتلبية احتياجات القطاعات الحيوية في البلاد.

وبحسب البيانات الرسمية، بلغ إجمالي استهلاك الغاز الطبيعي خلال الأسبوع الماضي نحو 7.8 مليار قدم مكعب، بمتوسط يومي قدره 1.13 مليار قدم مكعب.

وتوزعت الكميات على النحو التالي:

🔹 الشركة العامة للكهرباء: استهلكت حوالي 6.7 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي.

🔹 مجمع الحديد والصلب والمصانع الصغيرة الأخرى (LISCO): بلغ استهلاكها نحو 853 مليون قدم مكعب.

🔹 مصانع الأسمنت: سجلت استهلاكًا قدره 198 مليون قدم مكعب.

🔹 شركات صناعية أخرى (LCC): بلغ استهلاكها 554 مليون قدم مكعب من الغاز.

كما أفادت المؤسسة بأن الكمية الإجمالية من النفط الخام المحالة إلى الاستهلاك المحلي خلال نفس الفترة بلغت 135,905 برميلًا.

ويأتي هذا في إطار التزام المؤسسة بتأمين إمدادات الطاقة لضمان استقرار إنتاج الكهرباء والصناعات الاستراتيجية، ضمن خطتها لدعم التنمية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.