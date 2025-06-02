مؤسسة النفط: أكثر من 1.3 مليون برميل إنتاج الخام خلال 24 ساعة

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن معدلات الإنتاج خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، والتي جاءت على النحو التالي: النفط الخام: 1,384,675 برميل، المكثفات: 52,265 برميل، الغاز الطبيعي: 2.547 مليار قدم مكعب.

وتؤكد المؤسسة استمرارها في العمل على تحقيق الاستقرار في معدلات الإنتاج، بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين، بهدف دعم الاقتصاد الوطني وضمان تلبية احتياجات السوق المحلية والعالمية من مصادر الطاقة.

هذا وتُعد المؤسسة الوطنية للنفط (National Oil Corporation) الجهة المسؤولة عن إدارة وتطوير قطاع النفط والغاز في ليبيا.

ومنذ تأسيسها، لعبت دوراً محورياً في دعم الاقتصاد الوطني، حيث يُعتبر قطاع النفط المصدر الرئيسي للإيرادات العامة في البلاد. تعمل المؤسسة على تعزيز الشفافية ورفع كفاءة الإنتاج من خلال شراكات استراتيجية وتطوير البنية التحتية النفطية، بما يساهم في استقرار السوق المحلي وتوفير احتياجات التصدير.

وتواصل المؤسسة جهودها لتأمين منشآتها وتحسين بيئة العمل، مع التركيز على برامج الصيانة والتطوير، سعياً لرفع الطاقة الإنتاجية وضمان استدامة الموارد النفطية للأجيال القادمة.