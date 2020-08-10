مؤسسة النفط: إقفال الموانئ والمنشآت تسبب بزيادة طرح الأحمال الكهربائية

أفادت المؤسسة الوطنية للنفط، بأن إغلاق الموانئ النفطية في خليج سرت هو السبب الرئيسي في زيادة عدد ساعات انقطاع الكهرباء في المنطقة الشرقية.

وقالت المؤسسة في بيان اليوم الاثنين، إنه بسبب الإقفال القسري للموانئ النفطية في خليج سرت فلقد شارفت جميع وحدات تخزين المكثفات على الامتلاء، وبالتالي فإنه لا يمكن إنتاج المزيد من الغاز الطبيعي المصاحب للمكثفات والذي يستخدم لتغذية محطات الكهرباء في المنطقة الشرقية والمصانع التي تعتمد على الغاز في تشغيل عملياتها.

ولفتت إلى أن إقفال الموانئ النفطية في خليج سرت تسبب في فقد إنتاج 200 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعي.

ونوهت مؤسسة النفط بأنها تواجه صعوبات مالية خانقة بسبب استنزاف مخصصات استيراد المحروقات لتعويض استهلاك محطات الكهرباء من الغاز الطبيعي بالوقود السائل ولتغطية استهلاك السوق المحلي من المنتجات النفطية الاخرى التي كانت تنتج سابقا من المصافي المحلية المتوقفة حاليا بسبب الإقفال القسري.

وأشارت إلى أن المسؤولين عن إقفال الموانئ النفطية هم المتسببين بزيادة طرح الأحمال الكهربائية.