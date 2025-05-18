مؤسسة النفط: إنتاج أكثر من 1.38 مليون برميل نفط خلال 24 ساعة

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، عن معدلات الإنتاج خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث بلغت كمية النفط الخام المنتجة 1,384,612 برميلاً. كما سجل إنتاج المكثفات 41,254 برميلاً، بينما وصل إنتاج الغاز الطبيعي إلى 2.568 مليار قدم مكعب.

وتؤكد المؤسسة استمرارها في دعم الاقتصاد الوطني من خلال الحفاظ على استقرار معدلات الإنتاج وتلبية احتياجات السوق المحلية والدولية.

والمؤسسة الوطنية للنفط هي الجهة الرسمية المسؤولة عن إدارة قطاع النفط والغاز في ليبيا، وتعتبر من أكبر المؤسسات النفطية في المنطقة، تأسست المؤسسة لتشرف على استخراج وإنتاج النفط والغاز الطبيعي، بالإضافة إلى تسويقها داخلياً وخارجياً، ويلعب قطاع النفط دوراً حيوياً في اقتصاد ليبيا، حيث يشكل النفط المصدر الرئيسي للإيرادات الوطنية ويمثل ركيزة أساسية في دعم الموازنة العامة للدولة.

وتعمل المؤسسة الوطنية للنفط على تطوير وتحسين عمليات الإنتاج، وتأمين استمرارية التزويد للأسواق العالمية، رغم التحديات الأمنية والسياسية التي تواجهها البلاد. كما تسعى المؤسسة إلى تعزيز الشفافية وتحسين البنية التحتية للقطاع النفطي لضمان الاستدامة والكفاءة في إدارة الموارد الطبيعية.