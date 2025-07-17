مؤسسة النفط: إنتاج 1.37 مليون برميل نفط خلال 24 ساعة

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الخميس، عن معدلات إنتاج النفط الخام والمكثفات والغاز الطبيعي خلال الـ24 ساعة الماضية، مؤكدة استمرار الاستقرار في عمليات الإنتاج ضمن المعدلات المخططة.

وبحسب البيان الصادر عن المؤسسة، بلغ إنتاج النفط الخام 1,377,459 برميلًا، فيما سجل إنتاج المكثفات 51,720 برميلًا، في حين وصل إنتاج الغاز الطبيعي إلى 2.587 مليار قدم مكعب.

وتأتي هذه الأرقام في إطار جهود المؤسسة الوطنية للنفط للحفاظ على مستويات الإنتاج وتعزيز الأداء التشغيلي للقطاع، رغم التحديات القائمة.