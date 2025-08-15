مؤسسة النفط: إنتاج 1.37 مليون برميل نفط يومياً و2.55 مليار قدم مكعب

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، الجمعة 15 أغسطس 2025، عن معدلات إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي والمكثفات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مؤكدة استمرار الاستقرار النسبي في مستويات الإنتاج وسط التحديات التشغيلية في القطاع.

ووفق البيانات الرسمية، بلغ إنتاج النفط الخام 1,372,118 برميلاً، فيما وصل إنتاج المكثفات إلى 51,936 برميلاً، أما إنتاج الغاز الطبيعي فقد سجل نحو 2.550 مليار قدم مكعب، وهو معدل يعكس استمرار القدرة التشغيلية لشبكات الإنتاج والإمداد.

وتأتي هذه الأرقام في وقت تواصل فيه المؤسسة جهودها للحفاظ على مستويات الإنتاج المستقرة، بالتزامن مع تنفيذ خطط الصيانة الدورية وتطوير الحقول، إضافة إلى تعزيز إجراءات السلامة وحماية المنشآت من أي تهديدات قد تعطل عمليات الإنتاج أو التصدير.

ويظل قطاع النفط والغاز في ليبيا المحرك الرئيسي للاقتصاد الوطني، حيث تشكل عائداته النسبة الأكبر من الإيرادات العامة، في ظل مساعٍ حكومية لدعم الاستثمار في البنية التحتية للقطاع وتنويع مصادر الطاقة بما يعزز الأمن الطاقوي للبلاد.