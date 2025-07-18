مؤسسة النفط: إنتاح أكثر من 1.38 مليون برميل نفط خام خلال 24 ساعة

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا عن معدلات إنتاج النفط والغاز والمكثفات خلال الـ24 ساعة الماضية بتاريخ 18 يوليو 2025، حيث بلغ إنتاج النفط الخام 1,383,135 برميلًا، في حين سجّل إنتاج المكثفات 53,734 برميلًا.

أما على صعيد الغاز الطبيعي، فقد بلغ حجم الإنتاج 2.591 مليار قدم مكعب، ما يعكس استقرارًا نسبيًا في أداء قطاع الطاقة رغم التحديات التقنية واللوجستية التي يشهدها القطاع بين الحين والآخر.

وتؤكد هذه الأرقام على استمرار المؤسسة الوطنية للنفط في تنفيذ خططها الرامية إلى تعزيز الإنتاج والحفاظ على استقراره، في ظل مساعيها لزيادة الصادرات وتحقيق الاستدامة المالية للاقتصاد الليبي المعتمد بدرجة كبيرة على عائدات النفط والغاز.