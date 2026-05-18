مؤسسة النفط: إنجاز فني جديد يعزز إنتاج حقل «أبوالطفل»

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن تحقيق إنجاز فني جديد ضمن عمليات الصيانة التي تنفذها شركة مليته للنفط والغاز، تمثل في نجاح الفرق الفنية في صيانة البئر A-28 بحقل أبوالطفل، في ثالث عملية مماثلة خلال أقل من ثلاثة أشهر، ضمن جهود تحسين كفاءة الآبار ورفع معدلات الإنتاج.

وأوضحت المؤسسة أن العملية شملت تنفيذ عزل لطبقات المياه المصاحبة وإعادة التثقيب، ما أسهم في تحسين الأداء التشغيلي للبئر بشكل ملحوظ، وفق ما وصفته بالكفاءات الوطنية العاملة في القطاع النفطي.

وبحسب البيانات الفنية، فقد أسفرت العملية عن خفض نسبة المياه المصاحبة (WC) من 87% إلى 0% بشكل كامل، بعد أن كانت معدلات المياه تقترب من 5000 برميل يوميًا قبل تنفيذ أعمال الصيانة.

وفي المقابل، سجل إنتاج النفط الخام ارتفاعًا كبيرًا من 580 برميلًا يوميًا إلى 2490 برميلًا يوميًا، مع تحقيق ضغط رأس بئر (WHP) بلغ 1897 psi، وذلك على نفس حجم الخانق 56/64، ما يعكس تحسنًا واضحًا في كفاءة الإنتاج.

وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط أن هذه النتائج تعكس نجاح الحلول الفنية المتبعة وكفاءة فرق العمل في تنفيذ العمليات التشغيلية وفق أعلى المعايير، بما يساهم في تعزيز الأداء الإنتاجي وتحسين استغلال المكامن النفطية.

وأشارت إلى أن هذا الإنجاز يأتي ضمن سلسلة من النجاحات المتتالية التي تحققها شركة مليته للنفط والغاز في مجال صيانة الآبار ورفع كفاءة الإنتاج خلال الفترة الأخيرة.

وفي هذا السياق، أشاد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مسعود سليمان بجهود العاملين في المشروع، مثمنًا دورهم في دعم خطط رفع الإنتاج وتطوير مرافق القطاع النفطي بما يحقق نتائج إيجابية ويعزز أداء المؤسسة.