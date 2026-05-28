مؤسسة النفط: استمرار عمليات «التوريد والتفريغ» في الموانئ

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، الخميس 28 مايو 2026، أحدث بيانات أرصدة مستودعات الوقود وحركة الناقلات في عدد من المدن الليبية، مؤكدة استمرار عمليات التوريد والتفريغ في إطار جهود المحافظة على استقرار الإمدادات بالسوق المحلية.

وأظهرت البيانات الرسمية تسجيل مستودع طرابلس أرصدة بلغت 23907 أطنان مترية من البنزين، و11068 طنًا من الديزل، إضافة إلى 2476 طنًا من الغاز، بالتزامن مع وجود ناقلة بنزين وأخرى للغاز تحت عمليات التفريغ.

وفي مستودع مصراتة، بلغ رصيد البنزين 1619 طنًا متريًا، مقابل 4763 طنًا من الديزل و600 طن من الغاز، بينما ربطت ناقلة بنزين اليوم لبدء عمليات التفريغ، إلى جانب استمرار تفريغ ناقلة ديزل.

كما سجل مستودع الزاوية أرصدة وصلت إلى 15700 طن متري من البنزين، و11873 طنًا من الديزل، إضافة إلى 817 طنًا من الغاز، في حين من المتوقع وصول ناقلة ديزل جديدة يوم 30 مايو.

وفي مدينة بنغازي، أظهرت البيانات توفر 17138 طنًا متريًا من البنزين، و2119 طنًا من الديزل، إضافة إلى 1565 طنًا من الغاز، مع ربط ناقلة غاز اليوم للتفريغ، وترقب وصول ناقلة ديزل يوم 29 مايو.

أما مستودع طبرق، فسجل أرصدة بلغت 11000 طن متري من البنزين، و5133 طنًا من الديزل، إضافة إلى 38 طنًا من الغاز، دون تسجيل أي بيانات جديدة بشأن حركة الناقلات.

وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط استمرار متابعة حركة الإمدادات والناقلات في مختلف الموانئ والمستودعات، ضمن خطط المحافظة على استقرار السوق وضمان تلبية احتياجات المناطق الليبية من الوقود ومشتقاته.