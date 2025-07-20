مؤسسة النفط: استهلاك 7.9 مليار قدم مكعب من الغاز خلال أسبوع

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، أن كميات الغاز الطبيعي المحالة إلى جهات الاستهلاك المحلي بلغت نحو 7.9 مليار قدم مكعب خلال الأسبوع الماضي، موزعة على عدد من القطاعات الإنتاجية والخدمية.

ووفق البيانات الصادرة عن المؤسسة:

الشركة العامة للكهرباء استهلكت نحو 6.8 مليار قدم مكعب ،

استهلكت نحو ، المؤسسة الوطنية للنفط استهلكت حوالي 1.05 مليار قدم مكعب ،

استهلكت حوالي ، في حين بلغ الاستهلاك من قبل مجمع الحديد والصلب والمصانع الصغيرة الأخرى نحو 570 مليون قدم مكعب ،

نحو ، كما استهلكت مصانع الأسمنت قرابة 96 مليون قدم مكعب .

قرابة . وأشارت المؤسسة إلى أن متوسط الاستهلاك اليومي من الغاز الطبيعي خلال الفترة ذاتها وصل إلى نحو 1,129 مليون قدم مكعب

ويأتي هذا في إطار تلبية الطلب المحلي على الطاقة ودعم الصناعات الوطنية الحيوية، فيما تواصل المؤسسة جهودها للحفاظ على مستويات إنتاج مستقرة رغم التحديات اللوجستية والظروف التشغيلية.