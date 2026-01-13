مؤسسة النفط: الإمدادات مستمرة دون أي انقطاع

أعلن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مسعود سليمان، أن كميات الوقود بأنواعه متوفرة وبشكل كافٍ في جميع مناطق البلاد.

وأكد سليمان في منشور على صفحته الرسمية بالفيسبوك ، أن حركة التوريد مستمرة بوتيرة منتظمة وجيدة، مما يضمن تلبية احتياجات السوق دون أي انقطاع.

وأضاف أن الجدول المرفق يوضح حجم المخزونات المتوفرة بالإضافة إلى حركة النواقل، في إطار حرص المؤسسة على الشفافية وإطلاع الرأي العام على آخر المستجدات.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية للنفط تقلبات مستمرة، وهو ما يرفع من أهمية التأكد من استقرار الإمدادات المحلية.

والمؤسسة الوطنية للنفط لديها تاريخ طويل في إدارة المخزونات وضمان توفر الوقود للمواطنين، ما يعكس أهمية القطاع النفطي كدعامة أساسية للاقتصاد الوطني واستقرار الحياة اليومية.