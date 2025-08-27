مؤسسة النفط: الإنتاج الخام 1.395 مليون برميل والغاز 2.566 مليار متر مكعب

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن معدلات الإنتاج خلال الـ24 ساعة الماضية في ليبيا.

وبحسب المؤسسة بلغت معدلات الإنتاج:

النفط الخام: 1,395,079 برميلاً

المكثفات: 52,265 برميلاً

الغاز الطبيعي: 2.566 مليار متر مكعب

وأشارت المؤسسة إلى استمرار استقرار إنتاج النفط والغاز والمكثفات، مؤكدة على التزامها بضمان استمرارية الإمدادات وتلبية الاحتياجات المحلية والدولية.

هذا وتعد ليبيا واحدة من أكبر منتجي النفط في أفريقيا، ويشكل النفط والغاز المورد الأساسي للإيرادات الحكومية، حيث يساهم القطاع النفطي بما يقارب 60–70% من الناتج المحلي الإجمالي و95% من عائدات الدولة من العملة الصعبة.