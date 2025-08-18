مؤسسة النفط: الإنتاج يتجاوز 1.38 مليون برميل يومياً من الخام و50 ألف برميل مكثفات

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، أن معدلات الإنتاج خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغت نحو مليون و382 ألفًا و272 برميلًا من النفط الخام، إلى جانب إنتاج 50 ألفًا و865 برميلًا من المكثفات.

كما أوضحت المؤسسة أن إنتاج الغاز الطبيعي وصل إلى 2.480 مليار قدم مكعب، مؤكدة استمرارها في العمل على استقرار مستويات الإنتاج وتلبية احتياجات السوق المحلية والدولية.

وتأتي هذه الأرقام في ظل مساعي المؤسسة للحفاظ على معدلات إنتاج مستقرة، وتعزيز قدرات قطاع النفط والغاز باعتباره المورد الرئيس للاقتصاد الليبي.