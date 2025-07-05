مؤسسة النفط: الإنتاج يتجاوز 1.38 مليون برميل خلال 24 ساعة

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم أن معدلات الإنتاج خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغت 1,385,848 برميلًا من النفط الخام، إضافة إلى 53,461 برميلًا من المكثفات، في حين وصل إنتاج الغاز الطبيعي إلى 2.583 مليار قدم مكعب.

وتؤكد المؤسسة أن هذه الأرقام تعكس استقرار عمليات الإنتاج واستمرار الجهود المبذولة للحفاظ على معدلات إنتاج مرتفعة، رغم التحديات الفنية واللوجستية.

ويأتي هذا الإعلان في إطار التزام المؤسسة بالشفافية في نشر بيانات الإنتاج اليومية، وضمن استراتيجيتها لتعزيز ثقة الشركاء المحليين والدوليين في قطاع الطاقة.