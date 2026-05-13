مؤسسة النفط: الاستثمار في «العنصر البشري» أولوية استراتيجية

وقّعت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا اتفاقية تعاون تدريبي جديدة في مجال الطاقات المتجددة بين معهد النفط للتأهيل والتدريب في سبها ومؤسسة خبراء فرنسا Expertise France، الممولة من الاتحاد الأوروبي، ضمن توجه يستهدف تطوير الكفاءات الوطنية ودعم خطط التحول نحو الطاقة المستدامة.

وجرت مراسم التوقيع، اليوم الأربعاء في العاصمة طرابلس، بمبادرة من إدارة الطاقات المتجددة وإشراف الإدارة العامة للتدريب والتطوير وتنمية القدرات بالمؤسسة الوطنية للنفط، وسط حضور عدد من المسؤولين والخبراء المحليين والدوليين المعنيين بقطاع الطاقة والتدريب.

وشهدت الفعالية حضور رئيس وأعضاء لجنة إدارة معهد النفط للتأهيل والتدريب بسبها، إلى جانب ممثلي مؤسسة Expertise France، ومسؤول برنامج إدارة الطاقة المتجددة والبيئة والمناخ بمنظمة الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى مدير إدارة الطاقات المتجددة ومدير مركز التطوير الفني والإداري بالمؤسسة الوطنية للنفط.

وتنص الاتفاقية على تنفيذ برامج تدريبية تخصصية متقدمة في مجال الطاقات المتجددة تستهدف طلبة السنة الثالثة بالمعهد وعدداً من المدربين، بهدف تطوير المهارات الفنية والتقنية وتأهيل كوادر قادرة على مواكبة التحولات الحديثة في سوق العمل وقطاع الطاقة.

كما تهدف البرامج التدريبية إلى دعم التوجه الوطني نحو استغلال مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة، بما ينسجم مع الأهداف البيئية والمناخية وخطط التنمية المستدامة في ليبيا.

وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن رؤيتها الرامية إلى الاستثمار في العنصر البشري وتوطين المعرفة التقنية في مجالات الطاقة المتجددة، بما يسهم في بناء قاعدة وطنية من الكفاءات القادرة على قيادة مشاريع التطوير في قطاع الطاقة النظيفة مستقبلاً.

ويعكس هذا التعاون توجه ليبيا نحو تعزيز حضورها في مجالات الطاقة البديلة، خاصة مع تزايد الاهتمام العالمي بالتحول الطاقي وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، في وقت تسعى فيه البلاد إلى تطوير قدراتها الفنية والتقنية في هذا القطاع الحيوي.

وتُعد مؤسسة Expertise France من الجهات الدولية المتخصصة في مجالات التنمية والتدريب ونقل الخبرات، بينما يمثل دعم الاتحاد الأوروبي للمشروع جزءاً من برامج التعاون الهادفة إلى تعزيز التنمية المستدامة وبناء القدرات في ليبيا.