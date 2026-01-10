مؤسسة النفط: الاستقرار التشغيلي أساس زيادة الإنتاج المستدام

أكّد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مسعود سليمان، أن الاستقرار التشغيلي لقطاع النفط يمثل الأساس الحقيقي لأي زيادة إنتاج مستدام.

وجاءت تصريحات مسعود سليمان في منشور على صفحته الرسمية في فيسبوك، حيث أوضح أن هذا الاستقرار يبدأ من انتظام عمليات التشغيل والصيانة، وضمان توفر قطع الغيار والزيوت والمواد الكيميائية، ووفرة مخزونها.

وأشار إلى أن هذه المنظومة المتكاملة تشكل القاعدة الصلبة التي يُبنى عليها تعزيز الإنتاج وتحقيق استدامته، مشددًا على أهمية التنسيق المستمر بين جميع وحدات المؤسسة لضمان استمرارية العمل وتحقيق أهداف قطاع النفط الاستراتيجية.

هذا ويمثل قطاع النفط العمود الفقري للاقتصاد الليبي، ويعتمد استقرار الإنتاج فيه على التنسيق بين المصافي، الحقول، والموانئ النفطية، إلى جانب توفر المواد اللازمة للتشغيل والصيانة.

وتشهد المؤسسة الوطنية للنفط جهودًا مستمرة لتعزيز الإنتاج بعد سنوات من التحديات التشغيلية والسياسية التي أثرت على صادرات النفط. ويُعد ضمان الاستقرار التشغيلي وتحسين سلسلة الإمداد أحد الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق استدامة الإيرادات النفطية.