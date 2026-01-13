مؤسسة النفط تؤكد استمرار توريد الوقود في دون انقطاع

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن عمليات توريد الوقود والإمداد في ليبيا مستمرة ومتواصلة دون أي انقطاع أو مشاكل.

وأوضحت المؤسسة أن الجسر البحري لنواقل الوقود يعمل بشكل متواصل بين موانئ الشحن والموانئ الليبية في الزاوية وطرابلس ومصراتة وبنغازي وطبرق، وفق الجدول الروتيني المعتاد.

وأكدت المؤسسة أن المخزون متوفر ويغطي كامل الطلب المحلي، وأن عمليات التوزيع على محطات الوقود تتم بسلاسة وانتظام كامل.

وأشارت المؤسسة إلى أن جهودها في تنظيم الإمدادات وضبط حركة التوزيع أثمرت عن استقرار ملموس في السوق المحلي ورضا المواطنين.

ودعت المؤسسة شركات التوزيع ومحطات الوقود إلى الالتزام بالنظام وضبط حركة التوزيع لضمان وصول الوقود إلى جميع المواطنين، مشيرة إلى تقديرها للجهود المبذولة من قبلهم للحفاظ على انتظام الإمدادات.