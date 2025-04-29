مؤسسة النفط تؤكد التزامها الراسخ ببيئة عمل آمنة

جدّدت المؤسسة الوطنية للنفط التزامها الثابت بتعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية، وذلك تزامنًا مع إحياء اليوم العالمي للسلامة، الذي يُعدّ مناسبة لتسليط الضوء على أهمية بيئة العمل الآمنة والمستدامة.

وأكدت المؤسسة في بيان لها أن السلامة تُعدّ ركيزة أساسية في استدامة العمل وحماية العاملين والأصول، مشيرة إلى استمرارها في تبنّي أعلى معايير الصحة والسلامة المهنية في مختلف مواقع العمل التابعة لها.

كما عبّرت المؤسسة عن شكرها وتقديرها لكافة الكوادر العاملة في الحقول والمرافق النفطية، ممن يكرسون جهودهم يوميًا لضمان الامتثال للإجراءات والمعايير التي تحفظ الأرواح والممتلكات.

وأكدت المؤسسة استمرارها في دعم برامج التوعية والتدريب، وتطوير منظومات السلامة، بما يعزز بيئة العمل ويقود نحو هدفها المتمثل في الوصول إلى “صفر حوادث”.

واليوم العالمي للسلامة والصحة في مكان العمل يُصادف 28 أبريل من كل عام، وهو مناسبة عالمية أطلقتها منظمة العمل الدولية (ILO) بهدف تعزيز الوقاية من الحوادث والإصابات والأمراض المهنية في أماكن العمل.

أهداف اليوم العالمي للسلامة

رفع الوعي بأهمية تطبيق أنظمة ومعايير السلامة والصحة المهنية.

بأهمية تطبيق أنظمة ومعايير السلامة والصحة المهنية. التشجيع على الحوار بين الحكومات، وأصحاب العمل، والعمال من أجل تحسين ظروف العمل.

بين الحكومات، وأصحاب العمل، والعمال من أجل تحسين ظروف العمل. تعزيز ثقافة الوقاية في أماكن العمل، والتأكيد على أن بيئة العمل الآمنة حق للجميع.

وتقوم منظمة العمل الدولية باختيار شعار سنوي يُركّز على قضية أو تحدٍ معين في مجال السلامة المهنية، مثل الإجهاد الحراري، أو التكنولوجيا الجديدة، أو الصحة النفسية في أماكن العمل.