مؤسسة النفط تؤكد دعمها الدائم لمركز البحوث

استعرضت الإدارات الفنية والمالية بالمؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الثلاثاء، خلال اجتماع فني مع مركز بحوث النفط، نشاط إداراته ومشاريعه المختصة بالبيئة والتصنيع لعام 2024 والمشاريع والميزانيات المقترحة لعام 2025.

وأشاد مدير عام الصناعات بالمؤسسة، “بدور المركز في إجراء الدراسات الفنية والتحاليل المعملية، ووضعه للخطط والاستراتيجيات لتطوير الصناعات النفطية، مؤكداً دعم المؤسسة الدائم له لكونه الذراع البحثي والفني للقطاع”.

هذا وحضر الاجتماع مدير عام المركز ومدراء الإدارات المعنية بالمؤسسة والمركز، ولفيف من الفنيين المختصين من الجانبين.