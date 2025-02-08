مؤسسة النفط تؤكّد عودة «عمليات التشغيل» إلى طبيعتها في «مجمع مليته»

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، أن “فريق الصيانة، يواصل متابعته عن كثب لعمليات التشغيل وسير العمل في مجمع مليته بشكل عام، منذ إعادة تشغيله بعد حالة الإطفاء التام التي تعرض لها الليلة الماضية“.

وقال بيان المؤسسة: “بلغت أحمال الشركة العامة للكهرباء حتى الساعة 14:00 مساء اليوم السبت 7000 ميغاوات، ما يشير إلى استقرار الشبكة بشكل كبير، وهو ما يُعد تتويجاً لجهود العاملين من الشركة العامة للكهرباء وقطاع النفط، الذين جسدوا صورة رائعة تعكس التعاون والتعاضد المؤسساتي بما يحقق المصلحة العامة للدولة”.

وتابع البيان: “كما بلغت الإمدادات من مجمع مليته حوالي 425 مليون قدم مكعب يومياً، مدعوماً بحوالي 100 مليون قدم مكعب يومي من الجناح الشرقي”.

وأكد مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “متابعته المستمرة على مدار الساعة لمجريات التشغيل بالمجمع، وأن الأمور تحت السيطرة، وأن عمليات التشغيل تسير بشكل طبيعي”.