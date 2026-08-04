مؤسسة النفط: نواصل دعم «شركة الجوف» لتحقيق مستهدفاتها

ناقشت المؤسسة الوطنية للنفط مستوى الأداء التشغيلي والمالي لشركة الجوف للتقنية النفطية، خلال اجتماعها الفني والمالي لعام 2026 الذي عقد في مدينة بنغازي، إلى جانب بحث خطط التطوير والمستهدفات التشغيلية للشركة خلال عام 2027.

وشهد الاجتماع حضور مديري الإدارات المختصة بالمؤسسة الوطنية للنفط، ورئيس وأعضاء لجنة إدارة شركة الجوف للتقنية النفطية، إضافةً إلى مديري الإدارات التابعة للشركة، حيث جرى استعراض عدد من الملفات المتعلقة بالأداء والخطط المستقبلية.

وقدمت شركة الجوف للتقنية النفطية عروضًا حول أعمال إدارات الصحة والسلامة، والعمليات، والتصنيع، والشؤون الفنية، والشؤون المالية، عن الفترة الممتدة من النصف الثاني لعام 2025 حتى 30 يونيو 2026، إلى جانب عرض خططها التشغيلية والمالية والأهداف المقررة للمرحلة المقبلة.

وناقش المشاركون مؤشرات الأداء ومستوى تنفيذ الأنشطة والخدمات الفنية، إضافةً إلى أبرز الصعوبات التي تواجه سير العمل، حيث أوضحت العروض المقدمة أن تأخر صرف الميزانيات وتذبذب أسعار الصرف العالمية أثرا في تنفيذ عدد من المشاريع والعمليات الفنية.

وبيّنت الشركة أن ارتفاع تكاليف التوريد والخدمات أدى إلى تأجيل بعض برامج الصيانة والتطوير، ما انعكس على تنفيذ الخطط التشغيلية وفق الجداول الزمنية المحددة.

وفي ختام الاجتماع، دعت المؤسسة الوطنية للنفط شركة الجوف للتقنية النفطية إلى تعزيز التنسيق والتواصل مع الشركات النفطية التابعة للمؤسسة، بما يساهم في توسيع مجالات التعاون وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للقطاع.

كما أكدت المؤسسة استعداد إداراتها الفنية لتقديم الدعم اللازم لمساندة الشركة في تجاوز التحديات وتحقيق مستهدفاتها التشغيلية خلال المرحلة المقبلة، مع التشديد على أهمية العمل لتحصيل المستحقات المالية وتعزيز الاستدامة التشغيلية.