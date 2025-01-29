مؤسسة النفط تبحث أداء قطاعها وتوجهاته المستقبلية

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، أنها ستناقش أداء قطاعها وتوجهاته المستقبلية في اجتماعاتها العمومية الأحد المقبل.

وأوضحت المؤسسة في بيان، اليوم الأربعاء، أنها تستعد لعقد سلسلة اجتماعاتها العمومية والسنوية مع الشركات والجهات التابعة لها، وذلك في إطار تقليد سنوي يُعنى بمراجعة الأداء واستشراف الخطط المستقبلية.

وأشارت المؤسسة إلى أن الاجتماعات التي ستنطلق يوم الأحد القادم ستركز على مناقشة:

النشاط السنوي للقطاع والتحديات التي واجهته.

الالتزام بمعايير السلامة والبيئة.

تقييم الأداء التشغيلي والمالي للشركات.

خطط تطوير العمليات وتعزيز الكفاءة الإنتاجية.

وشددت مؤسسة النفط على أن هذه الاجتماعات تأتي ضمن جهودها لتعزيز الأداء وتحقيق أهدافها الاستراتيجية.