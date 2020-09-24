مؤسسة النفط تبحث أوجه التعاون مع الشركات الإيطالية

استقبل رئيس مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله، أمس الأربعاء، بمقر المؤسسة في العاصمة طرابلس، سفير إيطاليا لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو، والوفد المرافق له.

وم خلال اللقاء مناقشة الأوضاع الأمنية بالحقول والمنشآت النفطية التابعة لشركات المؤسسة الوطنية للنفط.

كما تم التطرق إلى مساعي المؤسسة الوطنية للنفط الحثيثة للإعادة التدريجية لعمليات الإنتاج، والإجراءات الاحترازية للوقاية من جائحة كوفيد 19، التي قامت بها بجميع مواقعها، حفاظاً على سلامة العاملين، ولضمان سير العملية الإنتاجية بالصورة المثلى، بحسب ما أفادت الصفحة الرسمية للمؤسسة على فيسبوك.

هذا وتم التطرق إلى التعاون المشترك بين المؤسسة الوطنية للنفط والشركات الإيطالية في مجال النفط والغاز.