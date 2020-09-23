مؤسسة النفط تبحث أوجه التعاون مع الشركات الألمانية

استقبل رئيس مجلس الإدارة المهندس مصطفى صنع الله، أمس الثلاثاء، بمقر المؤسسة الوطنية للنفط في العاصمة طرابلس، سفير ألمانيا لدى ليبيا أوليفر أوفتشا، والوفد المرافق له.

وأفادت المؤسسة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، بأن اللقاء ناقش الوضع الأمني بالحقول والموانئ وجميع المواقع النفطية التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط، بالإضافة إلى الإعادة التدريجية لعمليات الإنتاج وفق خطط مدروسة، تم وضعها من قِبل المستشارين والمختصين بالمؤسسة الوطنية للنفط.

وأكد رئيس مجلس الإدارة المهندس مصطفى صنع الله بأن المؤسسة تتابع عن كثب الأوضاع الأمنية بجميع المواقع النفطية التابعة لها تزامناً مع الإعادة التدريجية لعمليات الإنتاج، لضمان سلامة العاملين أولاً وأيضاً سلامة المنشآت والمعدات بالحقول والموانئ النفطية.

كما تم التطرق إلى التعاون المشترك بين المؤسسة الوطنية للنفط والشركات الألمانية في مجال النفط والغاز.

لقاء بناء مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط @NOC_Libya السيد صنع الله، الذي أطلعنا على الوضع الأمني ​​في المواقع النفطية والرفع الجزئي للقوة الكبرى. أكدنا على دعم ألمانيا لإنهاء الأقفال والأمن المهني كجزء من ترتيب شامل وشفاف. pic.twitter.com/T62jSPsqia — Oliver Owcza (@GermanAmbLBY) September 22, 2020