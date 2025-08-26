مؤسسة النفط تبحث استقرار المرتبات وتعزيز برامج التأمين والتدريب

عقد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مسعود سليمان، اجتماعًا موسعًا بالمقر الرئيسي للمؤسسة في طرابلس، جمعه برؤساء لجان إدارة الشركات والمراكز والمعاهد التابعة للمؤسسة، بحضور مدير إدارة المرتبات بوزارة المالية.

وناقش الاجتماع جملة من القضايا الحيوية، في مقدمتها سبل حلحلة المختنقات المالية التي تواجه شركات القطاع، وآليات تأمين التمويل اللازم لضمان استمرار العمليات التشغيلية، ومضاعفة الجهود الرامية إلى زيادة معدلات الإنتاج والحفاظ على استقراره وفقًا لاستراتيجية المؤسسة.

وأكد المهندس مسعود خلال الاجتماع على ضرورة وضع المستخدمين في صدارة الأولويات، من خلال الالتزام بصرف المرتبات في موعدها دون أي تأخير أو تقليص للمزايا، مشددًا على أهمية برنامج التأمين الطبي، وتوسيع فرص التدريب والتطوير لكافة العاملين بعدالة وشفافية، سواء في الداخل أو الخارج.

كما أشاد رئيس مجلس الإدارة بأداء العاملين في المواقع الميدانية، ونجاحهم في الحفاظ على معدلات الإنتاج خلال الفترات الماضية، واصفًا ذلك بـ”النجاح الباهر”، مع التأكيد على التنسيق المسبق مع المؤسسة فيما يخص أي إيقافات مبرمجة أو أعمال صيانة خاصة بالمصافي والحقول الغازية.

وشدد على ضرورة الالتزام بمعايير السلامة وحماية البيئة، وتقليل عمليات حرق الغاز، والعمل على استخدام الطاقة الشمسية في توليد الكهرباء داخل الحقول، بما يسهم في تعزيز استخدام الغاز محليًا وزيادة فرص التصدير.

كما تم التأكيد على أهمية تسريع تنفيذ مشاريع التحول الرقمي، بما يعزز كفاءة الأداء ويواكب التطورات العالمية في قطاع الطاقة.

وقدّم مدير إدارة المرتبات بوزارة المالية خلال الاجتماع عرضًا مفصلًا حول منظومة الرواتب وآلية إدخال بيانات موظفي القطاع، مؤكدًا العمل على تذليل العقبات التقنية التي كانت تواجه مدخلي البيانات في الشركات التابعة للمؤسسة.