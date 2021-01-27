مؤسسة النفط تبحث التعاون مع مصلحة الموانئ والنقل البحري

عقد رئيس مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، اجتماعًا بمقر المؤسسة في طرابلس، مع وزير النقل والمواصلات المفوض بحكومة الوفاق الوطني ميلاد معتوق، ورئيس مصلحة الموانئ والنقل البحري عمر الجواشي.

وتم خلال الاجتماع مناقشة سُبل التعاون المشترك بين المؤسسة ومصلحة الموانئ والنقل البحري، حيث تم التأكيد على التنسيق المستمر بين الطرفين من أجل تذليل الصعاب والعراقيل، بحسب الموقع الرسمي للمؤسسة.

كما تطرّق الاجتماع إلى مواضيع ذات الاهتمام المشترك منها تحديد مواصفات ناقلات الغاز حتى يتسنى لشركة النقل البحري اقتنائها من السوق، والتنسيق مع مدراء الموانئ في جميع الأعمال والإجراءات البحرية، بالإضافة إلى الاهتمام ببرامج تدريب وتطوير العنصر الوطني وتحفيزهم.

وتطرّق الاجتماع أيضاً إلى مدى إمكانية مساهمة الشركة العامة للقطر والانقاذ والخدمات البحرية لتقديم خدماتها البحرية بشركة مليته، وتطوير الرصيف التجاري بميناء البريقة، كما تم مناقشة التحديات التي تواجهها المؤسسة الوطنية للنفط بحقولها البحرية بسبب الهجرة غير الشرعية وغيرها من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه أكد صنع الله على الاهتمام الكبير الذي توليه المؤسسة بمشاركة الشركات الوطنية في أعمال القطر بمختلف الموانئ النفطية، تشجيعاً ودعماً للنشاط الاقتصادي المحلي، كما أوضح بأن المؤسسة وشركاتها تأثّرت جرّاء مشكلة شحّ الميزانيات على نشاطها وتطوير اعمالها ضمن اطار التعاون مع وزارة النقل والمواصلات .

وعبّر الوزير ورئيس مصلحة الموانئ عن شكرهم وتقديرهم التام للتعاون المستمر من المؤسسة مع الوزارة التي أصبحت تشكّل رافداً مهماً لقطاع النفط، وأوضح الوزير في كلمته قائلا: “إننا نطمح ان يكون لنا دور أكبر في تقديم خدمات النقل بمختلف انواعها للمؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها، وما لمسناه هو تأكيد هذا التعاون من قبل المهندس مصطفى صنع الله، كما نجدد دعمنا لقطاع النفط وتذليل كل الصعوبات التي يواجهها على مستوى التفتيش الفني والإرشاد ومختلف العمليات البحرية”.