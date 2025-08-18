مؤسسة النفط تبحث تحديث «مصفاة الزاوية» لتقليل الاعتماد على الاستيراد

عقدت المؤسسة الوطنية للنفط اجتماعاً موسعاً صباح اليوم بمقرها الرئيس، ضم رئيس وأعضاء مجلس الإدارة إلى جانب رئيس وأعضاء لجنة إدارة شركة الزاوية لتكرير النفط، لمناقشة نتائج دراسة شركة “Honeywell UOP” الأمريكية حول الجدوى الاقتصادية لتطوير مصفاة الزاوية وتحديث منظومات عملها.

وأوضحت الدراسة إمكانية تحديث المصفاة لتصبح قادرة على إنتاج جزء كبير من احتياجات السوق المحلي من البنزين، ما يخفف من الأعباء المالية المخصصة لاستيراد الوقود ويعزز الاستقرار الاقتصادي في هذا القطاع.

كما تطرق الاجتماع إلى تطوير الصناعة النفطية في ليبيا بشكل عام، مؤكداً على أهمية الالتزام بالصيانة الدورية للمصافي وملحقاتها لضمان استمرار الإنتاج دون توقف أو تعثر مؤقت.