مؤسسة النفط تبحث تطوير التعاون المشترك مع بريطانيا

استقبل رئيس مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط مصطفي صنع الله، يوم الخميس، بمقر المؤسسة في طرابلس، نائب سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا كيت انجلش، والوفد المرافق لها.

وتم خلال اللقاء مناقشة سبل التعاون المشترك بين الجانبان في مجال النفط والغاز والطاقات المتجددة و حماية البيئة، حيث أكد مصطفى صنع الله أن لدى المؤسسة الوطنية للنفط الرغبة في الاستفادة من خبرات المملكة المتحدة في مجال تدريب العنصر البشري وتطويره في مجال صناعة النفط والغاز معتبرا أن المعاهد والجامعات البريطانية هي المكان المناسب للتدريب تاريخيا، وفق قوله.

كما أشار إلى الصعوبات التي تُواجه قطاع النفط الوطني، موضحا في الوقت نفسه بأن الأوضاع بدأت تتجه إلى التحسن خاصة بعد اعتماد جزء من الأموال التي تحتاجها للمؤسسة وشركاتها، لكي تتمكن من الإيفاء بالتزاماتها ومسؤولياتها على الصعيدين المحلي والدولي.

وبحث الجانبان إمكانية مساهمة الشركات البريطانية في تطوير صناعة النفط في ليبيا، حيث أعربت نائب السفير البريطاني كيت انجلش بهذا الخصوص عن رغبة الشركات البريطانية المتخصصة في تقديم المشورة الفنية والتقنية للمساهمة بالرفع من مستوى الانتاج وبناء القدرات.

وتناول الجانبان أيضاً، بالنقاش المستفيض دور المؤسسة الوطنية للنفط في تعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة وقد استعرضت المؤسسة الجهود المبذولة في الخصوص والتي تتم بالتعاون مع جهات عالمية مشهود لها بالسمعة الطيبة والكفاءة الفنية.