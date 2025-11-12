«مؤسسة النفط» تبحث تطوير منظومات القياس والتفتيش

نطلقت صباح اليوم الأربعاء جلسات الاجتماع الدوري للإدارة العامة للتفتيش والقياس بالمؤسسة الوطنية للنفط للعام الجاري 2025، بمدينة رأس لانوف، بحضور عضو مجلس إدارة المؤسسة حسين صافار عبر تقنية الفيديو، ومدير عام الإدارة العامة للتفتيش والقياس المكلّف، ومدير إدارة التفتيش، ومراقب التفتيش والمنظومات، ومديري الإدارات والمراقبين والمنسقين ومشرفي مكاتب التفتيش والقياس بالموانئ والحقول النفطية على مستوى القطاع.

ويستعرض الاجتماع، الذي يستمر على مدى يومين، مشاريع منظومات القياس لجميع الشركات المشغّلة، ونتائج خطة التفتيش والتقييم الميداني المنفذة، ومستهدفات العام 2026، والتقارير الإحصائية المنجزة خلال العام الجاري، إلى جانب ملخص النشاط الإحصائي لمكاتب التفتيش.

كما تتضمن الجلسات عرض تقارير تقييم عمليات القياس ووضعية المعدات في نقاط التجميع والضخ والتخزين والتحويل، وتقييمات السعة التخزينية والمخزون، ومنظومات قياس المنسوب، إلى جانب استعراض إحصائيات حوادث التسرب وأعمال الصيانة، والتقارير الخاصة بعمليات المعايرة والاختبارات الفنية للمعدات والمنظومات المرجعية.

وأكد حامد محمد علي، مدير عام الإدارة العامة للتفتيش والقياس المكلّف، أن الإدارة تولي اهتماماً كبيراً بمواكبة التطورات التقنية واستغلال التكنولوجيا الحديثة لتعزيز دقة القياسات وتحسين الأداء، مشدداً على أهمية الدعم المستمر وتوفير البرامج التدريبية المتقدمة لنقل المعرفة ومجاراة التطور التقني، وتحقيق رقابة فعالة على نتائج القياسات من خلال تنظيم الإجراءات الفنية والإدارية وتحديد المهام والمسؤوليات وترسيخ مفهوم علم القياس لدى الشركات المشغّلة.