مؤسسة النفط تبحث تعزيز الإنتاج وتطوير الشراكات مع «كونوكو فيلبس وتوتال»

عقد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مسعود سليمان اجتماعًا مع رئيس شركة كونوكو فيلبس – ليبيا داغ سانّر، ومدير شركة توتال – ليبيا بيدرو ريبيرو، وناقش المجتمعون سير العمليات المشتركة داخل المواقع النفطية ومتابعة خطط العمل الجارية.

وتناول الاجتماع تحسين الأداء التشغيلي ودعم برامج السلامة وتعزيز الجاهزية الفنية، وركّز كذلك على بحث الفرص المستقبلية للتطوير وزيادة الإنتاج بما يتماشى مع أولويات المؤسسة الوطنية للنفط.

وأوضح المهندس مسعود سليمان حرص المؤسسة على تعزيز الشراكات مع الشركات العالمية لضمان استقرار القطاع، وأكد أهمية تنفيذ المشروعات وفق المعايير الدولية المعتمدة في الصناعة النفطية.

وأشاد مسؤولو كونوكو فيلبس وتوتال بمستوى التعاون القائم مع المؤسسة الوطنية للنفط، وأكدوا التزامهم بدعم العمليات وتطوير المبادرات المشتركة داخل ليبيا.

وتعد ليبيا واحدة من أهم الدول المنتجة للنفط في إفريقيا، ويشكل القطاع النفطي العمود الفقري للاقتصاد الوطني. وتواجه المؤسسة الوطنية للنفط تحديات تتعلق بالحفاظ على استقرار الإنتاج وضمان سلامة العمليات في ظل الظروف السياسية والاقتصادية المتقلبة.