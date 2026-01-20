«مؤسسة النفط» تبحث تعزيز التعاون الدولي لضمان استقرار القطاع

التقى رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، سعود سليمان، سفيرة كندا لدى ليبيا أليسون ستيوارت، حيث ناقشا مجموعة من القضايا الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز استقرار قطاع الطاقة الليبي.

وأوضح سعود سليمان خلال اللقاء أن النقاش شمل أوضاع الشركات الكندية العاملة حاليًا في قطاع النفط والغاز الليبي، ودورها في المشاريع التنموية والاستثمارية المستقبلية، مؤكدًا أهمية تبادل الخبرات الفنية والتطويرية، ودعم التدريب والتأهيل للكفاءات الوطنية في مختلف مجالات قطاع النفط والغاز.

وأشار رئيس المؤسسة إلى أن هذا اللقاء يعكس الإرادة المشتركة بين ليبيا وكندا في جعل ليبيا بيئة جاذبة للاستثمار والتعاون في قطاع الطاقة.

كما التقى سعود سليمان محمد علي الضراط، رئيس مجلس إدارة المصرف الليبي الخارجي، لتعزيز التعاون بين المؤسستين.

وأكد الطرفان خلال الاجتماع على أهمية الشراكة الاستراتيجية، باعتبار المؤسسة الوطنية للنفط الزبون الأبرز للمصرف، والجهة التي تودع فيها كافة الإيرادات السيادية للدولة.

وتم بحث سبل تمويل المؤسسة من خارج الميزانية العامة لضمان استمرارية العمليات وتحقيق مستهدفات الإنتاج، مع تأكيد المصرف على دعمه الكامل لتجاوز التحديات المالية الراهنة بما يخدم الاقتصاد الوطني.