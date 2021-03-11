مؤسسة النفط تبحث تعزيز التعاون مع الشركات البريطانية

بحثت المؤسسة الوطنية للنفط، سُبل تعزيز التعاون مع الشركات البريطانية في مجال النفط والغاز.

جاء ذلك خلال استقبل رئيس مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، اليوم الخميس، بمقر المؤسسة الرئيسي في العاصمة طرابلس، سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا نيكولاس هوبتون، والوفد المرافق له.

وأفادت الصفحة الرسمية للمؤسسة على فيسبوك، بأن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين المؤسسة والشركات البريطانية في مجال النفط والغاز ومتابعة وتعزيز التعاون في مجال النفط مع الشركات البريطانية في مختلف المجالات والاستفادة من خبراتها.