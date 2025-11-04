مؤسسة النفط تبحث تعزيز التعاون مع شركة «شلمبرجير»

في إطار مشاركة المؤسسة الوطنية للنفط في فعاليات مؤتمر ومعرض أبوظبي الدولي للبترول (أديبك 2025)، عقد مسعود سليمان، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، اجتماعًا مع قيادات شركة SLB (شلمبرجير) لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتطوير قطاع خدمات النفط والغاز في ليبيا.

وحضر الاجتماع من جانب شركة شلمبرجير:

أوليفييه لو بوش – الرئيس التنفيذي

ستيف غاسن – النائب التنفيذي للرئيس

خيسوس لاماس – رئيس الشركة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

خالد العراضي – مدير المبيعات العالمية

غوكان ياريم – رئيس قسم التكامل العالمي

مصطفى عجاج – مدير الشركة في ليبيا

وتم خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون القائم بين المؤسسة وشركة شلمبرجير، وتطوير العمليات في مجالات الاستكشاف والإنتاج، وتحسين الكفاءة التشغيلية للحقول النفطية.

كما تم التركيز على إدخال التقنيات الحديثة والحلول الرقمية في مجالات الحفر والإنتاج، بالإضافة إلى تدريب الكوادر الوطنية وتوطين الصناعات والتقنيات داخل ليبيا.

وأكد مسعود سليمان على أهمية الشراكة الاستراتيجية مع شركة شلمبرجير، مشيرًا إلى أن المؤسسة تسعى إلى توسيع التعاون بما يخدم أهداف تطوير قطاع النفط وتحسين أدائه الفني والإداري.

من جانبها، أعرب وفد شركة شلمبرجير عن تقديره للتعاون المثمر مع المؤسسة الوطنية للنفط، وأكد استعداد الشركة لدعم برامج التطوير والتدريب والمساهمة في تطبيق أحدث التقنيات في السوق الليبية.