مؤسسة النفط تبحث تعزيز التعاون مع شركة «SLB»

عُقد صباح اليوم اجتماع تقابلي بين رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مسعود سليمان، وشركة SLB (شلمبرجير)، بمقر المؤسسة في طرابلس.

,تناول الاجتماع نشاط الشركة في ليبيا، ومستوى الخدمات المقدمة لشركات القطاع، مع التأكيد على ضرورة تعزيز إمكانياتها في مجالات خدمات الآبار وغيرها من التخصصات الفنية.

كما تم خلال اللقاء مناقشة مساهمة الشركة في برامج التنمية المستدامة، وتدريب العناصر الوطنية، إلى جانب توفير التراخيص البرمجية المملوكة لشركة SLB لصالح الجامعات الليبية، بما يسهم في دعم التعليم والتطوير التقني محلياً.